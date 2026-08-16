La Guardia Civil incauta en Tenerife la segunda mayor partida de 'gas de la risa' de Europa

La Guardia Civil ha asestado un duro golpe al narcotráfico en las islas Canarias. En el marco de la operación Centro, los agentes han logrado intervenir trece toneladas de óxido nitroso, popularmente conocido como el estupefaciente del ocio nocturno. Esta operación se ha saldado con la desarticulación de una extensa organización criminal y supone la segunda mayor aprehensión de esta peligrosa sustancia a nivel continental.

El dispositivo ha culminado con la detención de seis personas y la investigación oficial de otras seis, todas ellas acusadas de diversos delitos contra la salud pública. Las pesquisas comenzaron cuando las autoridades tuvieron constancia de un aumento alarmante en el consumo de óxido nitroso en diversas zonas de ocio ubicadas en el sur del archipiélago canario. A raíz de estos indicios preliminares, se inició un rastreo exhaustivo que permitió aflorar una estructura criminal fuertemente jerarquizada.

Los investigadores descubrieron durante sus labores de vigilancia que la banda operaba bajo un núcleo directivo de carácter familiar. Este grupo había dividido sus funciones de forma minuciosa para maximizar su eficiencia delictiva y dificultar el rastreo policial. Por un lado, contaban con una rama encargada exclusivamente de la logística y de la recepción de la mercancía que importaban directamente desde el extranjero. Por otro lado, disponían de un segundo escalón organizativo dedicado a la distribución final de la droga entre los consumidores locales.

Para desmantelar esta red de forma definitiva, los efectivos policiales llevaron a cabo cuatro registros simultáneos y sucesivos. Estas intervenciones se desarrollaron con gran precisión en los municipios tinerfeños de Arona, Adeje y Granadilla de Abona. A los individuos implicados en la trama se les imputan presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, comercialización de sustancias nocivas para la salud y blanqueo de capitales.

El balance incautado durante los registros resulta verdaderamente abrumador para los investigadores. En total, las fuerzas de seguridad decomisaron 10.394 recipientes de óxido nitroso, alcanzando un peso total cercano a los 13.000 kilos. Además de la droga principal que motivó la investigación, la red criminal custodiaba importantes cantidades de dinero en metálico, logrando intervenirse 63.500 euros y 1.000 libras esterlinas. El inventario de drogas adicionales incluye 213 gramos de cocaína, 599 gramos de hachís, 1,4 kilos de marihuana y 46 gramos de la sustancia psicoactiva tusi, además de pastillas, hongos y preparados comestibles que contenían cannabinoides.

La alta peligrosidad de la organización desarticulada quedó patente al hallar los agentes cinco armas de fuego simuladas y ocho armas blancas, entre las que destacaban varias hachas preparadas para su uso inmediato, así como dispositivos electrónicos y abundante documentación de interés. Toda esta logística evidencia el grado de profesionalización de una red dedicada a inundar de sustancias ilegales el mercado local. Las diligencias, lideradas por el Puesto Principal de Playa de las Américas y la Fiscalía Delegada Antidroga de Arona, continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas.