La Laguna acogerá las I Jornadas de Arqueología Subacuática en el Día del Patrimonio de la Unesco

San Cristóbal de La Laguna ha construido buena parte de su identidad en torno a su patrimonio histórico, pero su historia no termina en las calles de su casco antiguo. También está bajo el mar.

El municipio celebrará el próximo 21 de agosto sus I Jornadas de Arqueología Subacuática, una iniciativa que pretende poner el foco en un patrimonio menos conocido y reivindicar la importancia de investigar y proteger los vestigios que permanecen bajo las aguas de Tenerife.

La elección de la fecha no es casual. Las jornadas coincidirán con el primer Día Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático de la Unesco, además del 25 aniversario de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático aprobada en 2001.

La cita reunirá en La Laguna a representantes de instituciones y entidades vinculadas a la protección y estudio de este patrimonio, entre ellas el Ministerio de Cultura, la Armada, la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval de la Universidad de Murcia y la Asociación Nacional de Arqueología Subacuática.

De la ciudad histórica al patrimonio bajo el océano

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha defendido que la ciudad debe ampliar su mirada patrimonial y conectar su condición de Ciudad Patrimonio Mundial con el litoral.

"La Laguna es mucho más que su casco histórico", ha señalado también el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, quien ha destacado que el municipio reúne un patrimonio urbano, rural, prehispánico, etnográfico y también marítimo.

La intención del Ayuntamiento es que este nuevo enfoque permita acercar a la ciudadanía una parte de la historia que permanece prácticamente invisible: restos y vestigios vinculados al pasado marítimo de Tenerife que pueden aportar nuevas claves sobre la evolución de la isla.

La iniciativa está impulsada por la Asociación para el Desarrollo del Proyecto Carta Arqueológica Subacuática de Tenerife, cuyo presidente y organizador de las jornadas, Alberto García Montes de Oca, ha destacado la oportunidad de incorporar a La Laguna al debate nacional sobre la protección del patrimonio bajo el agua.

Una mirada científica a un patrimonio todavía por descubrir

Las jornadas abordarán cuestiones como la conservación, la restauración y la gestión del patrimonio cultural subacuático, con la participación de especialistas y representantes de diferentes instituciones.

El Ayuntamiento ha avanzado además que pretende impulsar nuevas actuaciones en este ámbito siguiendo los criterios establecidos en la Convención de 2001 y con el respaldo de entidades como Hispania Nostra o el Museo Histórico Militar de Canarias.

El encuentro comenzará a las 17:00 horas del viernes 21 de agosto en la Sala de Cristal del antiguo convento de Santo Domingo. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo y también podrá seguirse en directo a través de YouTube.

La Laguna da así un paso hacia un patrimonio que, aunque permanece oculto bajo el Atlántico, también forma parte de la historia de Tenerife.