Lanzarote recupera 730 metros de los históricos canales de las Maretas de Montaña Blanca

El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote ha iniciado los trabajos para recuperar los canales de las históricas Maretas de Montaña Blanca, en el municipio de Tías.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Transportes y Excavaciones Sccatmeca SL por un importe de 100.910,08 euros y cuentan con un plazo de ejecución de un mes y tres semanas.

La intervención contempla la limpieza y acondicionamiento de los terrenos situados en los canales de borde de las maretas, además de la recuperación de distintos elementos vinculados a este sistema tradicional de aprovechamiento del agua.

Una infraestructura vinculada a la historia del agua en Lanzarote

Las Maretas de Montaña Blanca forman parte del patrimonio hidráulico de Lanzarote y representan uno de los sistemas tradicionales empleados en la isla para aprovechar las escasas precipitaciones.

La infraestructura se encuentra en el municipio de Tías y está formada por depósitos excavados en la montaña y una red de canales que permitía conducir el agua de lluvia hacia los puntos de almacenamiento. Su recuperación figura desde hace años entre las actuaciones contempladas en la planificación hidrológica de la isla.

El proyecto actual supone una nueva fase de recuperación después de las actuaciones realizadas anteriormente en los depósitos. En 2022 y 2023 ya se llevaron a cabo trabajos de restauración de los canales y depósitos de las Maretas de Montaña Blanca, con una inversión final de 84.506,93 euros en aquella intervención.

Ahora, el Consejo Insular de Aguas centra los trabajos en los canales de borde y en la recuperación de su funcionalidad como sistema de captación de aguas pluviales.

Trabajos manuales para reducir el impacto

La actuación contempla intervenciones manuales con el objetivo de minimizar la afección sobre el entorno. Entre los elementos previstos se encuentra también la restauración del camino de acceso, las paredes de los canales y la caseta de control vinculada a la infraestructura.

La recuperación de estos canales se enmarca además en las políticas de conservación del patrimonio hidráulico tradicional de Lanzarote, especialmente relevante en una isla donde históricamente la disponibilidad de agua ha estado condicionada por la escasez de precipitaciones y la ausencia de recursos hídricos superficiales.

El Consejo Insular de Aguas mantiene actualmente la situación de emergencia hídrica en Lanzarote y La Graciosa, prorrogada en febrero de 2026 durante otros seis meses, en un contexto marcado por la necesidad de mejorar la gestión y disponibilidad de los recursos hídricos.

La recuperación de las Maretas de Montaña Blanca permite así conservar una parte del patrimonio hidráulico de la isla y recuperar los elementos que durante décadas permitieron aprovechar el agua de lluvia antes de la implantación generalizada de la desalación.