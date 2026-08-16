Los aeropuertos canarios operarán casi 1.300 vuelos este domingo del puente de agosto

Los ocho aeródromos gestionados por la empresa pública en las islas Canarias tienen programadas para la jornada dominical un total de 1.298 operaciones, de las cuales una parte muy significativa corresponde a rutas con el extranjero. En concreto, 447 trayectos conectarán el territorio insular con destinos situados más allá de las fronteras españolas, en lo que supone un momento clave para la recuperación paulatina de la movilidad. Estas cifras demuestran el notable esfuerzo del sector de la aviación por tratar de mantener la máxima conectividad posible en uno de los destinos vacacionales más importantes del país.

A lo largo de este tercer fin de semana del mes, tradicionalmente marcado en el calendario por la festividad de la Asunción de la Virgen, el tráfico aéreo acumulado en el archipiélago se situará en 3.863 vuelos. De esta cantidad global calculada para los días de descanso, se contabilizan hasta 1.379 enlaces internacionales. Todo ello se produce en una coyuntura sanitaria e institucional muy particular, marcada por medidas preventivas extraordinarias como la activación de controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia, una decisión gubernamental que ha sido adoptada para intentar contener los riesgos epidemiológicos importados y preservar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los visitantes.

Si desglosamos las estadísticas operativas por islas, el aeropuerto de Gran Canaria se sitúa claramente a la cabeza en volumen de tráfico para este cierre de semana. Según los datos oficiales facilitados por la propia entidad gestora, las pistas grancanarias acogerán hasta 369 vuelos. El segundo lugar en este particular listado autonómico lo ocupa la instalación de Tenerife Norte, que gestionará unas 248 entradas y salidas. Muy cerca de estos registros, completando los puestos de mayor flujo de aeronaves, se encuentra el recinto de Lanzarote, que tiene previsto atender 220 enlaces durante esta intensa jornada dominical de alta demanda.

La actividad en las plataformas aeroportuarias no solo se concentra de forma exclusiva en la comunidad canaria, sino que refleja un marcado dinamismo en todo el territorio nacional, incluso a pesar de las severas limitaciones impuestas a los viajes en diversos mercados emisores europeos. En el conjunto de España, el ente estatal prevé alcanzar un registro acumulado de 22.444 vuelos a lo largo de este popular puente vacacional. Estos elevados números de tráfico invitan a un muy moderado optimismo en el seno de la industria turística y de la aviación comercial.

En cuanto al reparto exacto de ese volumen de tráfico a escala nacional, los datos operativos confirman que la tendencia de los desplazamientos ha ido en un aumento constante y progresivo a medida que avanza el fin de semana. El domingo se consolida firmemente como el día de mayor afluencia y trajín en las terminales españolas, alcanzando un pico máximo de 7.492 vuelos. Por su parte, la jornada del sábado contabilizó 7.479 rutas, mientras que el viernes, día en que comenzó oficialmente la habitual operación salida de mediados de mes, se cerró con 7.473 movimientos, evidenciando una estabilidad notable en el flujo incesante de pasajeros a través de todo el espacio aéreo español.