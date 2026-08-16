MESA ABIERTA: Aday Martín vuelve a casa y se incorpora de nuevo al Grupo Cobama

Hay regresos que tienen mucho más de reencuentro que de fichaje. El de Aday Martín al Grupo Cobama pertenece claramente a esa categoría.

El reconocido maestro arrocero tinerfeño vuelve a la que durante años fue su casa y a unos fogones en los que comenzó a construir buena parte de la reputación que hoy lo sitúa entre los grandes especialistas del arroz del Archipiélago.

Martín regresa, además, con un currículum muy diferente al que tenía cuando comenzó aquella aventura. Lo hace después de haber llevado el nombre de Tenerife hasta algunos de los escenarios más exigentes de la cocina española y de haber conseguido subir al podio en dos de las grandes competiciones internacionales vinculadas a la cocina levantina.

En 2024 consiguió el segundo puesto en el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo en esta especialidad, compitiendo frente a cuarenta cocineros procedentes de doce países. Un año después volvió a demostrar su dominio de este tipo de cocina al conseguir la medalla de bronce en el Campeonato Internacional de Fideuá de Gandía. Dos reconocimientos que terminaron de consolidar una trayectoria construida durante décadas entre cocinas, restaurantes, formación y una obsesión casi artesanal por comprender el arroz, el fuego y los fondos.

Cobama, de proyecto hostelero a grupo empresarial

Para comprender la importancia del regreso hay que entender primero qué representa hoy Grupo Cobama dentro de la restauración canaria.

El proyecto comenzó su andadura en 2017 alrededor de una idea aparentemente sencilla, evolucionar el concepto tradicional del guachinche y acercar la cocina canaria a públicos diferentes sin desprenderla de aquello que la hace reconocible.

Su primer establecimiento fue Como en Casa, en El Ortigal. A partir de ahí comenzó un proceso de crecimiento que fue incorporando nuevos conceptos y establecimientos hasta configurar el grupo actual.

Hoy Cobama reúne establecimientos como Como en Casa, La Basílica, La Casa del Mago y El Descarado, distribuidos en diferentes puntos de Tenerife y con propuestas que, aunque mantienen personalidad propia, comparten una misma filosofía.

Producto, cocina canaria, carnes y arroces forman parte de una identidad gastronómica que reivindica las raíces de las Islas pero intenta interpretarlas desde una visión contemporánea de la restauración.

Sin embargo, probablemente una de las claves para entender la evolución de Cobama no se encuentra únicamente en sus cartas o en sus restaurantes, sino en todo aquello que el cliente no ve.

La profesionalización como modelo

El crecimiento del Grupo Cobama ha ido acompañado de un proceso de profesionalización integral de su estructura. La compañía ha trasladado criterios de gestión empresarial a prácticamente todas las áreas de sus negocios, desde la organización de las partidas y el funcionamiento de las cocinas hasta las compras, la relación con proveedores, el control de costes, la gestión de equipos, la administración y la planificación.

Se trata de conseguir que cada restaurante mantenga su personalidad y su propuesta gastronómica, pero que detrás exista una estructura común capaz de ordenar los procesos, controlar la calidad y hacer más eficiente el funcionamiento del conjunto. Cobama ha querido superar así la visión tradicional del restaurante como un negocio que depende exclusivamente de la cocina y la sala para construir una organización en la que gastronomía y gestión empresarial avancen juntas.

La profesionalización de las compras, la organización interna, las partidas, los proveedores, los equipos y los procedimientos permite además disponer de una estructura preparada para asumir nuevos retos. Porque Cobama no considera terminado su proyecto. La intención del grupo es seguir creciendo, consolidando los establecimientos actuales y estudiando nuevas oportunidades que permitan ampliar su presencia sin perder la identidad que ha marcado su trayectoria. La apuesta pasa por crecer con estructura, profesionalización y capacidad de gestión, evitando que el aumento de tamaño termine diluyendo el concepto original. Y precisamente en esa nueva etapa aparece nuevamente el nombre de Aday Martín.

Donde empezó a construirse el maestro arrocero

La relación entre Aday Martín y Cobama viene de lejos. Mucho antes de alcanzar el podio en Sueca y Gandía, Martín encontró en los establecimientos del grupo un escenario especialmente importante para desarrollar su especialización en el mundo del arroz. Después de recibir la influencia de establecimientos históricos de la restauración tinerfeña, su llegada a Como en Casa marcó una etapa decisiva. Allí llegó a trabajar simultáneamente con numerosos arroces y con una carta que superaba la quincena de variedades. Aquello suponía enfrentarse diariamente al arroz desde una perspectiva muy diferente. Diferentes fondos, ingredientes, tiempos, puntos de cocción y elaboraciones obligaban a desarrollar una precisión técnica que terminaría siendo fundamental en su evolución posterior.

Más tarde llegó La Basílica, en Candelaria, otro establecimiento estrechamente ligado a su desarrollo profesional. El concepto llevó el arroz incluso al comedor, con una cocina preparada para el espectáculo gastronómico y numerosos fuegos destinados a elaborar arroces delante del cliente. Fue precisamente durante aquella etapa cuando comenzó también su relación con las grandes competiciones arroceras. Por eso afirmar ahora que Aday Martín vuelve a casa no responde simplemente a una expresión. Cobama fue uno de los lugares donde comenzó a forjarse el Aday Martín arrocero que años después terminaría compitiendo entre los mejores del mundo.

De fregar platos a subir al podio en Valencia

La trayectoria de Martín está marcada además por unos comienzos alejados de los reconocimientos que llegarían años después. Natural de La Laguna, creció alrededor de los fogones y tuvo en su madre, Amelia, vinculada durante décadas a la restauración, una de sus primeras grandes influencias. Sus primeros pasos profesionales comenzaron desde abajo, fregando platos y realizando los trabajos propios de quien empieza a descubrir el funcionamiento real de una cocina. Con el tiempo apareció la vocación y posteriormente la formación. Martín comenzó a estudiar cocina, a observar a profesionales de referencia y terminó abriendo su propio negocio, El Rincón de Aday. Su trayectoria suma ya alrededor de tres décadas vinculada profesionalmente a la cocina, con una extensa experiencia como jefe de cocina y también en labores de dirección y asesoramiento gastronómico. Pero hubo un momento en el que decidió profundizar especialmente en un producto.

El arroz.

Uno de los nombres fundamentales en ese camino fue el cocinero Pedro Pacheco, a quien Martín ha reconocido como uno de sus maestros y una figura importante para comprender la cultura arrocera valenciana, sus variedades, sus técnicas y el conocimiento de los productores. A partir de entonces comenzó una especialización que terminaría convirtiendo el arroz en su principal seña de identidad profesional.

Sueca, el reconocimiento definitivo

El nombre de Aday Martín comenzó progresivamente a relacionarse con Sueca, localidad valenciana considerada uno de los grandes templos mundiales de la paella. Después de varias experiencias llegó el gran resultado. En septiembre de 2024, representando al restaurante Atlantis de Santa Cruz de Tenerife, Martín consiguió el segundo puesto en la 63.ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca. El resultado adquiría todavía más importancia por el escenario en el que se producía. Un cocinero canario alcanzaba el segundo escalón del podio en Valencia compitiendo con especialistas llegados desde distintos puntos del mundo. Era la confirmación de muchos años de trabajo. Pero Martín no se detuvo ahí.

En junio de 2025 participó en otra de las grandes citas gastronómicas levantinas, el Campeonato Internacional de Fideuá de Gandía. El resultado volvió a situarlo entre los mejores. Tercer puesto y medalla de bronce. En apenas unos meses había conseguido ser segundo en el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca y tercero en el Campeonato Internacional de Fideuá de Gandía. Dos resultados que terminaron de convertirlo en uno de los nombres de referencia de la cocina arrocera en Canarias.

La faceta menos conocida de Aday Martín

Existe además otra parte de su trayectoria que explica su influencia dentro de la gastronomía de las Islas. La formación. Martín ha dedicado parte de los últimos años a divulgar la cultura del arroz y las técnicas vinculadas a la paella valenciana entre profesionales del Archipiélago. El cocinero ha defendido públicamente la importancia de conocer el producto, las variedades de arroz, los fondos, los recipientes y el comportamiento del fuego antes de intentar reinterpretar una elaboración. Su actividad como formador ha permitido transmitir ese conocimiento a otros profesionales y contribuir a que los arroces tengan actualmente una presencia mucho mayor en numerosas cartas de restaurantes canarios. Esa capacidad para formar equipos adquiere también una especial relevancia en su nueva etapa. Porque Aday Martín no regresa al mismo Cobama que dejó años atrás. Y Cobama tampoco recibe al mismo cocinero.

Cobama recupera a uno de los suyos

El grupo que comenzó alrededor de un establecimiento en El Ortigal es hoy una compañía hostelera con varios restaurantes, una estructura profesionalizada y una estrategia empresarial orientada hacia el crecimiento. Y aquel cocinero que desarrollaba decenas de elaboraciones arroceras en sus fogones regresa convertido en un profesional reconocido dentro y fuera de Canarias. El reencuentro tiene por ello una doble lectura. Cobama recupera experiencia, conocimiento, capacidad de formación y prestigio gastronómico. Aday Martín vuelve al lugar donde comenzó una de las etapas fundamentales de su historia profesional. Su incorporación encaja además con el momento que atraviesa el grupo. Cobama quiere seguir creciendo, pero pretende hacerlo apoyándose en una estructura capaz de mantener la calidad y la identidad de sus establecimientos mientras aumenta su dimensión empresarial. La gastronomía continúa siendo el corazón del proyecto, pero alrededor de ella existe hoy una identidad que profesionaliza compras, costes, equipos, cocina, administración, proveedores y organización. En esa filosofía, incorporar profesionales con experiencia y capacidad para transmitir conocimiento resulta fundamental. Aday Martín conoce la casa, conoce su evolución y conoce unos fogones que fueron determinantes en su propia carrera.

Ahora regresa con dos grandes reconocimientos internacionales bajo el brazo y con décadas de experiencia acumulada. De alguna manera se cierra el círculo. El cocinero vuelve al lugar donde comenzó a forjar buena parte de su fama como uno de los mejores maestros arroceros del Archipiélago, mientras Grupo Cobama inicia una nueva etapa con la mirada puesta en seguir creciendo y consolidarse como uno de los proyectos empresariales de referencia de la restauración canaria.

Aday Martín vuelve a casa. Y lo hace siendo ya uno de los grandes nombres del arroz en Canarias.