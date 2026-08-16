Muere un conductor al caer con su vehículo por un barranco de 30 metros en Gran Canaria

Un trágico suceso ha sacudido en la mañana de este domingo a la isla de Gran Canaria. Un conductor ha fallecido tras salir de la vía con el coche en el que viajaba y caer por un barranco desde una altura aproximada de 30 metros. El siniestro tuvo lugar en la zona de Fagajesto, situada en el término municipal de Gáldar, según han confirmado fuentes de los servicios de emergencia que acudieron rápidamente al lugar de los hechos.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias informó de que la gravedad del accidente se vio agravada por un fuego posterior. Tras el fuerte impacto provocado por la caída, el vehículo se incendió de forma inmediata, lo que originó un fuego que se extendió con rapidez por la vegetación colindante. Las llamas llegaron a quemar una superficie de unos 600 metros cuadrados de cañaveral, complicando las labores de rescate de los efectivos trasladados hasta este punto de la geografía isleña.

Fueron los efectivos de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria quienes se hicieron cargo de sofocar el fuego. Tras una intensa labor, lograron controlar y extinguir las llamas para evitar que el incidente medioambiental fuera a mayores. Además, tal y como ha apuntado el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin), una Unidad Presa del Cabildo de Gran Canaria permanece en el lugar realizando tareas de refresco en la zona calcinada para prevenir cualquier posible rebrote del fuego a causa del viento o la sequedad del terreno.

Por desgracia, los recursos sanitarios desplazados no pudieron hacer nada por salvar la vida del único ocupante del automóvil. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que acudió al barranco tan solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre, ya que las heridas que presentaba como consecuencia del violento impacto y el posterior incendio eran completamente incompatibles con la vida. La tragedia ha causado una gran consternación en la localidad grancanaria de Gáldar.

En el dispositivo de emergencias desplegado este domingo también han colaborado estrechamente agentes de la Policía Local del municipio y efectivos de la Guardia Civil. Estos últimos se han encargado de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las causas exactas que llevaron al vehículo a abandonar la calzada y precipitarse al vacío. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si un fallo mecánico, un despiste o cualquier otro factor pudo desencadenar este dramático accidente de tráfico en el archipiélago canario.