Récord de la viticultura heroica: más de 200 vinos canarios participarán en el certamen mundial

El 34º Mondial des Vins Extrêmes, el certamen internacional organizado por el Centro de Investigación, Estudio, Salvaguarda, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña (CERVIM), ha cerrado su fase de inscripción con un éxito sin precedentes para la producción nacional. Más de 200 vinos elaborados en el archipiélago canario se han registrado para promover y poner en valor la producción propia de la denominada viticultura heroica, consolidando una posición de liderazgo que marca un hito histórico en el concurso.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha detallado que esta trigésimo cuarta edición ha superado todas las expectativas iniciales. La fase final, que tendrá lugar los días 25 y 26 de agosto en Italia, contará con la evaluación de más de 1.100 productos procedentes de 28 países diferentes. Estos datos representan las mayores cifras registradas desde que se inauguró este campeonato especializado en viñedos cultivados en condiciones límite.

El consejero regional del área, Narvay Quintero, ha querido destacar el esfuerzo de los productores locales y la pujanza de la labor agraria. Según sus palabras, este récord de participación "es una muestra del trabajo que el sector, con el apoyo de las administraciones, se viene desarrollando en los últimos años para impulsar la promoción de los vinos del Archipiélago y consolidar su presencia en mercados internacionales a través de la participación en los mejores certámenes y ferias del mundo".

Asimismo, el consejero hizo hincapié en la dureza y particularidad del campo isleño. Las elaboraciones de la región son fruto de una combinación de factores muy exigentes, "como nuestra orografía, con terrenos abruptos y en pendiente que obligan a recurrir al trabajo manual, elementos propios de la viticultura heroica que también repercuten en los costes de producción". Estas pronunciadas pendientes prescinden de maquinaria pesada, lo que exige un mayor sacrificio pero otorga un carácter inigualable al producto final.

Por otro lado, el vicepresidente del CERVIM, Manuel Capote, ha aprovechado la ocasión para reivindicar el papel fundamental de los Consejos Reguladores de Denominación de Origen de Vinos. Además, alabó la labor de difusión y el respaldo logístico proporcionado por el Ejecutivo regional y del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). Esta colaboración institucional resulta fundamental para visibilizar el mérito de unas cosechas que nacen del esfuerzo continuo frente a la adversidad topográfica.

El optimismo de cara a esta nueva cita en Italia está plenamente justificado por los resultados recientes. En la pasada edición del certamen, las bodegas españolas radicadas en las islas obtuvieron un total de 91 premios, lo que supuso un incremento de 35 galardones respecto al año precedente. El palmarés incluyó 85 medallas, destacando 39 grandes medallas de oro, y seis distinciones especiales. Entre ellas, descolló el Premio Mundial de Vinos Extremos, concedido a la región con mayor volumen de referencias presentadas, afianzando a la zona como un auténtico baluarte mundial de la viticultura heroica.