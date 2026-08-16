Sanidad pide donaciones de sangre en Canarias este verano para mantener las reservas

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud ha hecho un llamamiento a la población para subrayar la importancia de acudir a donar con regularidad. Las autoridades sanitarias recuerdan que durante los meses estivales es fundamental mantener las reservas de hemoderivados en los centros médicos del archipiélago en niveles óptimos.

Para lograr este objetivo, la Administración regional desplegará una extensa red de unidades móviles a lo largo de las distintas islas, que complementará a los puntos fijos habituales. Desde el Gobierno autonómico se insta a la participación ciudadana, recordando que los requisitos básicos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de cincuenta kilos, contar con buena salud general y no estar embarazada.

En la isla de Tenerife, los ciudadanos podrán acudir a diversos puntos. Durante el fin de semana estarán operativos el Centro de Salud de San Isidro y los principales complejos sanitarios, como el Hospital Universitario de Canarias y el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, que abrirá sus puertas de 09:00 a 13:00 horas. A lo largo de la próxima semana se sumarán el Multicentro Comercial El Trompo en La Orotava, la plaza Manuel Hernández en Tejina, así como el punto fijo ubicado en Méndez Núñez, en Santa Cruz de Tenerife, y el Hospiten Bellevue en Puerto de la Cruz.

Por su parte, en Gran Canaria se habilitarán zonas de extracción en el Casino de Gáldar y en unidades móviles situadas en la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria, así como en el Centro Comercial Alcampo. Estos emplazamientos se unen a las sedes de hemodonación permanentes en Alfonso XIII, en la capital, el Centro de Salud de Vecindario en Santa Lucía de Tirajana, y los distintos centros médicos de referencia como el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín o el Hospital Materno Infantil.

La campaña se extenderá igualmente al resto del archipiélago. En Lanzarote se podrá acudir al Centro Comercial Deiland y al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa. En Fuerteventura, la unidad móvil se instalará en Corralejo, dentro del municipio de La Oliva, operando en conjunto con el Hospital General de Fuerteventura.

Finalmente, en la provincia occidental, La Palma contará con dispositivos en El Paso y en la Avenida Dr Fleming de Los Llanos de Aridane, además de su propio complejo insular. Los vecinos de La Gomera y El Hierro también tendrán a su disposición los servicios de extracción en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe y en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, que operará los lunes en horario de 10:00 a 12:30 horas.