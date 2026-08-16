Santa Cruz cierra sus Escuelas de Verano con más de 900 menores en 11 centros

Más de 900 menores han participado este verano en las Escuelas de Verano organizadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, un programa que ha desarrollado actividades durante los meses de julio y agosto en 11 centros educativos de los cinco distritos del municipio.

La iniciativa, impulsada por el área de Educación y Juventud, ha ofrecido a los niños y niñas una alternativa de ocio durante las vacaciones escolares, al tiempo que ha permitido a las familias disponer de recursos para facilitar la conciliación.

La programación ha incluido actividades deportivas, culturales y educativas, además de talleres, juegos, música, manualidades, inglés, apoyo escolar y propuestas relacionadas con la naturaleza. Cada semana, los centros han trabajado además en torno a una temática común como el cine, el teatro, la música, la cultura o el deporte.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que el programa permite "facilitar la conciliación de las familias" y ofrecer a los menores un espacio para continuar aprendiendo y relacionándose durante las vacaciones.

La concejala de Educación, Charín González, hizo un balance positivo de esta edición y subrayó la variedad de actividades desarrolladas, con especial atención a valores como la convivencia y los hábitos saludables.

Talleres para aprender a compartir responsabilidades

Entre las actividades desarrolladas en la última semana se encuentra el taller Corresponsable 'El campeonato final', incluido en el proyecto Corresponsables y realizado en colaboración con la Universidad de La Laguna.

La propuesta utiliza juegos y dinámicas para que los menores identifiquen las responsabilidades cotidianas, incluidas aquellas relacionadas con la organización y los cuidados. También aborda conceptos como la carga mental, el reparto de tareas y la necesidad de asumir responsabilidades de forma equilibrada.

El taller comenzó el 10 de agosto en el CEIP Las Delicias, continuó el día 12 en el CEIP Tincer y terminó el 13 de agosto en el CEIP La Salud.

La actividad concluye con compromisos concretos que los participantes pueden trasladar posteriormente a su entorno educativo y familiar.

Fiestas, agua y visitas policiales

Las Escuelas de Verano también han reservado espacio para el ocio. Entre las actividades especiales se han celebrado fiestas del agua con piscinas y colchonetas, fiestas de la espuma y jornadas de pintacaras.

Los menores también recibieron la visita de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, acompañados por la Unidad Canina. Durante estos encuentros pudieron conocer el trabajo de los cuerpos de seguridad y sus vehículos, materiales y equipamientos.

Los participantes de entre 9 y 12 años recibieron además información sobre los principales riesgos relacionados con internet y las nuevas tecnologías, mientras que los más pequeños participaron en actividades adaptadas a su edad.

El programa ha contado también con servicios de acogida temprana, permanencia tardía y desayuno adaptado para ampliar las opciones de las familias y facilitar la compatibilidad entre las responsabilidades laborales y familiares durante las vacaciones.

Las Escuelas de Verano cuentan con el patrocinio de Fundación "la Caixa", Cajasiete y Emmasa.