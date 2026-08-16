Un nuevo gimnasio para pacientes con cáncer en el norte de Tenerife

La presidenta de Ámate, Mari Carmen Bonfante, ha anunciado con mucha alegría que los sueños se cumplen. El proyecto de un gimnasio exclusivo para personas con cualquier tipo de cáncer residentes en el norte de la isla ya es una realidad. La iniciativa surgió tras una conversación con el oncólogo Isaac Ceballos, quien transmitió la necesidad de contar con un espacio de recuperación física adaptado a estos pacientes.



​A partir de ese momento, la asociación comenzó a buscar apoyos y encontró una gran respuesta. El espacio se ubica en la planta alta del mercadillo de La Matanza. Para hacerlo posible han contado con la ayuda del IASS, del Club Rotary y de la empresa farmacéutica Novartis, que ha facilitado la aparatología. La ejecución de la obra ha estado en manos del ingeniero Iván Rodríguez y el proyecto fue diseñado por Iván Olives.

El centro dispondrá de monitores de Ámate expertos en cáncer de mama para atender y guiar a los usuarios en sus rutinas de ejercicio oncológico. Las personas interesadas deben saber que las plazas son limitadas y requieren inscripción previa a través del teléfono 624 826 342.

​Esta apertura es solo el principio de un plan más ambicioso. La presidenta de la asociación asegura que en cuanto el centro del norte esté funcionando a pleno rendimiento, empezarán a buscar los recursos necesarios para crear unas instalaciones similares que den cobertura a los pacientes del sur de la isla.