Canarias, a la cola de la recuperación, Andalucía y País Vasco nos duplican en ventas.

Los informes oficiales suelen invitar al optimismo rápido, pero la realidad del tejido productivo exige mirar debajo de las grandes cifras. El último parte del Instituto Canario de Estadística (Istac) confirma que la cifra de negocios del sector servicios en las islas creció un 5,6% en junio respecto al año anterior. Sin embargo, el dato esconde una advertencia que compromete el relato triunfalista: Canarias pierde empuje. Mientras el archipiélago registra este avance, el conjunto nacional pisa el acelerador hasta el 7,2%.

La brecha es evidente y penaliza al emprendedor insular. El comerciante y el hostelero canarios operan con un lastre estructural que frena su capacidad de expansión. En la variación mensual, la dinámica se repite. Las ventas en las islas logran un avance del 0,9% respecto a mayo, quedando nuevamente a la sombra del 1,2% registrado en el resto de España.

El frenazo en el motor principal

El desglose sectorial enciende las alertas donde más duele. La hostelería apenas logra un avance del 4,5%, un freno notable para un territorio que fía su prosperidad al sector servicios, justo en el mes de entrada a la temporada fuerte de verano. Por su parte, el comercio puro resiste el tirón con un alza del 5,8%. Estas cifras, corregidas de efectos de calendario, son el reflejo de la tensión diaria del empresario por cuadrar la caja y mantener la persiana arriba.

La comparativa dibuja un escenario de dos velocidades. Mientras comunidades como País Vasco o Andalucía disparan sus ventas por encima del 11%, el archipiélago cede terreno. El problema de fondo no reside en el esfuerzo de quienes arriesgan su patrimonio cada mañana, sino en la rigidez de un entorno que asfixia la iniciativa privada. El mercado canario no demanda celebraciones estadísticas, sino agilidad, certidumbre y libertad para competir en igualdad de condiciones y recuperar el pulso económico perdido.