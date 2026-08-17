Detenidas tres personas tras arrancar violentamente sus joyas a un anciano en Candelaria

La actuación diligente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha vuelto a ser determinante para frustrar un delito y poner a disposición de la Justicia a sus presuntos autores. En esta ocasión, los efectivos de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Candelaria han llevado a cabo la detención de tres individuos (dos mujeres y un hombre) acusados de cometer un delito de robo con violencia e intimidación, así como de pertenencia a grupo criminal.

Los hechos se desencadenaron de forma repentina cuando los uniformados se encontraban realizando labores rutinarias orientadas a la prevención de la seguridad ciudadana en las calles del citado municipio canario. Durante su patrullaje, al transitar por las inmediaciones de un conocido centro comercial de la zona, los agentes se percataron de la presencia de un hombre de avanzada edad que realizaba ostensibles aspavientos. El anciano, que se encontraba en un evidente estado de nerviosismo, trataba de llamar desesperadamente la atención de la patrulla policial para solicitar ayuda.

En esa misma secuencia, las fuerzas de seguridad observaron a dos mujeres que merodeaban muy cerca del agraviado. Al darse cuenta de que los agentes habían notado la situación anómala, las sospechosas intentaron emprender la huida a la mayor brevedad posible. Su plan consistía en introducirse en un turismo que aguardaba a escasos metros, cuyo volante manejaba un tercer cómplice, preparado para facilitar la fuga y abandonar la escena del crimen a toda velocidad.

Gracias a la rápida intervención de los funcionarios, se logró dar el alto al vehículo de manera inmediata, impidiendo que el grupo criminal consiguiera su objetivo. Simultáneamente, parte de la dotación policial se encargó de auxiliar a la víctima. El anciano relató a los agentes que, apenas unos instantes antes, las dos mujeres se le habían abalanzado y, mediante el conocido como método del tirón, le habían sustraído una esclava y una cadena de oro que llevaba puestas. Debido a la violencia del forcejeo, el hombre de avanzada edad había caído al suelo, sufriendo diversas lesiones de carácter leve.

Con las declaraciones de la víctima y las evidencias recabadas, los guardias civiles procedieron a efectuar un minucioso registro del automóvil en el que pretendían escapar los acusados. En el interior del habitáculo se lograron localizar las joyas sustraídas, confirmando así las sospechas y el relato del agredido. Acto seguido, se procedió a la lectura de derechos y a la detención formal de las dos mujeres y el varón como presuntos artífices de los hechos. Tras la confección del atestado correspondiente, los tres arrestados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición judicial.