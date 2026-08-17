El apagón en pleno agosto hunde la caja de los restaurantes de La Graciosa

El reloj marcaba las 11:35 horas de este domingo cuando La Graciosa se apagó. En pleno mes de agosto, con los termómetros al límite y la isla llena, vecinos y empresarios vieron cómo el suministro eléctrico desaparecía. No fue un simple parpadeo. Fueron más de cuatro horas de cero energético que paralizaron por completo el latido de la octava isla.

Las previsiones iniciales hablaban de recuperar la normalidad sobre las 14:30. Sin embargo, la resolución dependía de un barco. Un contratiempo logístico retrasó la llegada de los equipos técnicos, alargando la agonía de los negocios locales otras dos horas. Finalmente, a las 15:38 horas, la luz volvió. Para muchos, demasiado tarde. La jornada dominical ya estaba perdida.

La incertidumbre como impuesto oculto

Detrás de este suceso hay un drama económico que rara vez recogen las cifras oficiales. Detrás de cada enchufe que no funciona hay un hostelero mirando con impotencia las cámaras frigoríficas. En una economía como la canaria, volcada casi en su totalidad al sector servicios, la energía no es un lujo, es el soporte vital que hace posible el cálculo económico.

El valor irrecuperable del tiempo

El turismo no vende bienes almacenables, vende experiencias y tiempo. Cuando un restaurante de Caleta de Sebo no puede encender sus fogones ni servir bebidas frías a la una de la tarde, ese servicio no se aplaza: se destruye. La facturación de ese domingo de agosto ha desaparecido para siempre, pero los costes fijos como el alquiler, salarios e impuestos permanecen intactos. Es una merma directa al tejido productivo local.

El impacto de la incertidumbre

El mayor daño de este tipo de incidencias no es la avería en sí, sino la incertidumbre que genera la fragilidad de la gestión. Cualquier empresario necesita un entorno predecible para invertir. Si la infraestructura básica pende de un hilo o de la puntualidad de un barco, el riesgo de operar en Canarias se dispara.

Esta falta de garantías obliga al tejido empresarial a desviar recursos. El dinero que el dueño de unos apartamentos debería destinar a mejorar sus instalaciones o a contratar más personal acaba inmovilizado en la compra y mantenimiento de generadores de combustible por miedo a perderlo todo en un apagón. Es una asignación ineficiente de capital provocada por un entorno inseguro.

La economía de La Graciosa, y por extensión la del Archipiélago, requiere agilidad y garantías. No se puede construir un destino turístico de primer nivel si los emprendedores sienten que caminan sobre hielo fino. Cada apagón merma la confianza, aleja la inversión y castiga, de forma silenciosa, a quienes madrugan cada día para levantar la persiana.