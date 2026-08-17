El Cabildo de Fuerteventura eleva su nota de transparencia hasta el 9,43

El Cabildo de Fuerteventura alcanza una puntuación de 9,43 sobre diez en el Índice de Transparencia de Canarias tras mejorar su valoración en la última evaluación.

La Corporación insular continúa así la tendencia ascendente registrada desde 2021, cuando obtuvo un 8,37. En 2022 alcanzó el 9,04 y en 2023-2024 llegó al 9,28, hasta situarse ahora en el 9,43 correspondiente a la evaluación de 2025.

La valoración procede del Comisionado de Transparencia de Canarias, organismo encargado de evaluar la transparencia activa y la calidad de los portales web de más de 300 entidades públicas y privadas de las islas.

Casi 200 solicitudes de información respondidas

Uno de los aspectos destacados por la institución insular es el acceso de los ciudadanos a la información pública. Entre 2023 y 2026, el Cabildo asegura haber respondido a casi 200 solicitudes de información.

El consejero de Transparencia, Víctor Alonso, ha señalado que el objetivo es seguir facilitando el acceso a la información, mejorar la comunicación con los ciudadanos y favorecer su participación en la gestión pública.

La presidenta del Cabildo, Lola García, ha valorado la calificación como un reflejo del trabajo realizado por los equipos técnicos y por la organización para avanzar hacia una administración más cercana y accesible.

Un notable alto en publicidad activa

La evaluación de 2025 desglosa la puntuación obtenida por el Cabildo en diferentes indicadores. En el Indicador de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) obtuvo 6,03 puntos sobre un máximo de 7.

En el Indicador de Cumplimiento del Soporte Web (ICS) alcanzó 2,60 puntos sobre un máximo de 2, mientras que en el Indicador de Cumplimiento de Publicidad Activa (ICPA) consiguió 8,63 sobre 10.

Por último, el Indicador de Transparencia Voluntaria (ITV) situó la puntuación en 0,80 sobre 1.

Estos indicadores analizan distintos aspectos relacionados con la información que las administraciones ponen a disposición de la ciudadanía y con la accesibilidad de sus portales de transparencia.

La evolución de Fuerteventura muestra una mejora sostenida en los últimos años: de los 8,37 puntos de 2021 a los 9,43 de la última evaluación. El reto para la institución insular será mantener esta tendencia y seguir mejorando el acceso de los ciudadanos a la información sobre la gestión pública.