El falso mito de la pobreza turística que la extrema-izquierda de Alberto Rodríguez quiere que creas

El artículo de Alberto Rodríguez, líder de Drago Canarias, para Diario de Avisos, muestra una frustración comprensible ante los problemas reales que asolan el Archipiélago: inflación, escasez de techo, salarios estancados y un horizonte geopolítico complejo. El diagnóstico del malestar ciudadano acierta, pero la búsqueda de culpables yerra de raíz. Al confundir los síntomas de la planificación estatal con supuestos fallos del mercado, la receta política que propone acaba agravando la enfermedad.

Rodríguez asume que la riqueza es una tarta estática. Bajo su óptica, el turismo extrae un capital que no llega al ciudadano. Pero la economía no funciona así, la riqueza se crea. Si el sueldo del trabajador isleño no le permite salir de vacaciones, el motivo no reside en la avaricia de la empresa, sino en una baja productividad enquistada y una asfixia fiscal desproporcionada. El canario no es pobre por el visitante, lo es porque sostiene una estructura burocrática inmensa que drena sus ingresos a base de cotizaciones e impuestos antes de cobrar la nómina.

La vivienda y la ceguera regulatoria

El autor acierta al calificar la falta de vivienda como una trituradora de vidas, pero falla estrepitosamente al culpar al libre mercado. La crisis habitacional en Canarias es un problema de escasez artificial orquestada desde las Instituciones.

Los datos desmontan el relato oficial: Canarias tiene el mayor déficit habitacional de España. Frente a una demanda de hogares creciente, la construcción de nueva vivienda en las islas apenas creció un 0,7% entre 2020 y 2023. Esta parálisis obedece a un planeamiento urbanístico obsoleto. En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, el 67% del suelo está vetado a la construcción de vivienda por mandato administrativo. Transformar el suelo para construir es un proceso interminable que tarda entre 10 y 15 años. Ningún mercado puede responder si la Administración amarra las manos del promotor y la sobrerregulación dispara el coste real de la obra.

Rodríguez también habla del alquiler vacacional, culpándolo de la subida de precios. Sin embargo, la evidencia demuestra que el aumento en los precios de la vivienda tiene una relación muy débil con la vivienda turística en Canarias. De hecho, los municipios de Canarias más poblados, donde la crisis aprieta más fuerte, suelen tener muy poca vivienda turística.

El verdadero motivo por el que se han evaporado los pisos residenciales es la inseguridad jurídica. Las sucesivas leyes estatales han desprotegido a los propietarios. Los desahucios en Canarias han caído en picado en los últimos años, no porque mejore la solvencia, sino porque los propietarios cambian de estrategia ante el miedo regulatorio y retiran sus inmuebles del mercado.

El tabú autárquico y la hipocresía arancelaria

Plantear una ley de residencia es coquetear con el suicidio económico. Cerrar las puertas al capital y al talento bajo premisas autárquicas destruye la división del trabajo. Si los servicios públicos colapsan no es porque sobren personas capaces de aportar, sino porque la Administración es ineficiente gestionando los recursos récord que recauda para adaptar las infraestructuras a la demanda.

Por otro lado, quejarse del precio de los alimentos y amparar el actual entramado fiscal es un acto de funambulismo político. La cesta de la compra canaria sufre un encarecimiento artificial derivado del AIEM y las barreras aduaneras. Este muro proteccionista castiga a los hogares más humildes para sostener industrias locales que no asumen la competencia externa. Bajar precios exige introducir competencia, no blindar monopolios.

Geopolítica y defensa

El texto alerta, con total razón, sobre el rearme marroquí. Es un análisis geopolítico lúcido. La ironía radica en que su propio espacio político rechaza sistemáticamente la inversión en Defensa. La soberanía frente a un régimen con ambiciones expansivas no se protege con proclamas pacifistas de salón, sino con disuasión material, presupuesto militar y el fortalecimiento de las alianzas occidentales.

Quienes hoy piden el voto para "cambiar el modelo" proponen, en el fondo, pisar el acelerador del dirigismo: más impuestos, menos iniciativa privada y mayor control burocrático. Asfixiar la libertad de empresa solo garantiza repartir la miseria de forma equitativa. La verdadera alternativa frente al declive insular es exigir que el poder político se aparte y nos deje cooperar en paz para poder prosperar.