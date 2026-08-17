El Gobierno gasta 200.000 euros en pensar cómo solucionar los atascos de Gran Canaria

Miles de conductores grancanarios pierden horas cada semana atrapados en los accesos a la capital. Mientras el tiempo y el combustible se consumen en las retenciones de la GC-1 y la GC-3, la Consejería de Obras Públicas ha encontrado su enésima solución: encargar un papel. La maquinaria administrativa destinará 202.000 euros de los contribuyentes a un estudio previo.

El objetivo teórico es valorar si resulta viable habilitar carriles exclusivos para guaguas y vehículos de alta ocupación. El resultado práctico es una transferencia de fondos hacia Ineco, una empresa de titularidad estatal. Sin concurso abierto al mercado, la adjudicación se justifica bajo el amparo de ser un "medio propio". El dinero público fluye de una Administración a otra mientras el ciudadano asume el coste del atasco y de la factura institucional.

Ocho meses de simulaciones

El cronograma oficial estima que los trabajos durarán ocho meses. Hasta la primavera de 2027, los técnicos recopilarán datos, harán simulaciones virtuales y elaborarán modelos de tráfico. Todo este despliegue no pondrá un gramo de asfalto ni agilizará un solo trayecto real.

La directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, defiende la medida aludiendo al rigor técnico. Sin embargo, la hemeroteca isleña acumula planes de movilidad y estudios preliminares que caducan en los cajones de las consejerías.

Pagar el peaje institucional

El problema de fondo no radica en la complejidad de las carreteras, sino en la obesidad burocrática. Antes de ejecutar una obra, el sistema obliga a pasar por un peaje administrativo de análisis ambientales, socioeconómicos y territoriales que encarecen el proceso y asfixian cualquier solución ágil.

Si tras este desembolso el análisis resulta favorable, el Gobierno recién comenzará a plantear la redacción de futuros proyectos. A día de hoy, el conductor grancanario tiene una única certeza: su viaje al trabajo sigue bloqueado, pero la espera cuesta ahora 202.000 euros más.