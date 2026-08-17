El Gran Canaria vuelve al trabajo con el ascenso como objetivo y la obligación de reconstruirse

El CB Gran Canaria ya está en marcha con un objetivo claro: recuperar su sitio en la Liga Endesa. El conjunto amarillo ha iniciado este lunes los entrenamientos con la plantilla al completo y numerosos canteranos, bajo las órdenes de su nuevo técnico, el brasileño Bruno Savignani.

El descenso de categoría obliga ahora al club a afrontar una temporada diferente, en la que el regreso a la máxima categoría del baloncesto español aparece como la gran meta. Sin embargo, desde el vestuario prefieren evitar cualquier exceso de confianza y centrar primero los esfuerzos en construir un equipo competitivo.

Carlos Alocén, uno de los jugadores llamados a liderar el nuevo proyecto, ha reconocido que la plantilla tiene claro que quiere luchar por el ascenso, aunque ha advertido de que sería un error sentirse superior al resto de equipos antes de comenzar la competición.

Alocén pide humildad para volver a crecer

El base zaragozano apuesta por avanzar paso a paso en una Primera FEB que considera cada vez más exigente y con jugadores de alto nivel. La prioridad, según ha explicado, es conocerse, generar química y convertirse primero en un equipo ganador.

La filosofía pasa por recuperar la competitividad después de una temporada complicada en la que los resultados dificultaron la conexión con la afición. Alocén ha señalado precisamente como uno de sus objetivos que el público vuelva a engancharse al equipo y recuperar la unión que existía alrededor del conjunto amarillo.

El jugador continuará en Gran Canaria pese al descenso, una decisión que reconoce que le hacía especial ilusión aunque no fuera el escenario que imaginaba cuando renovó. El base afrontará así su tercera temporada en la isla.

Además del reto colectivo, Alocén afronta un desafío personal: tener continuidad después de dos años condicionados por las lesiones. Su intención es mantenerse sano durante toda la temporada y volver a sentirse plenamente jugador de baloncesto.

Bruno Savignani empieza a imponer su sello

El nuevo proyecto estará dirigido por Bruno Savignani, que ya ha comenzado a trasladar sus ideas a la plantilla durante las primeras sesiones de trabajo.

Alocén ha destacado la capacidad del técnico brasileño y considera que ahora comienza la parte fundamental: trasladar sus conceptos a la pista y construir rápidamente la química entre los jugadores.

Con la plantilla reunida y la cantera incorporada a los entrenamientos, el Gran Canaria inicia así un camino que tiene como destino final la Liga Endesa. El ascenso es el objetivo, pero en el vestuario saben que antes tendrán que construir un equipo capaz de competir en una categoría que no permitirá concesiones.