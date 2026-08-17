El Hierro planta la recuperación de su piña tropical tras perder el 70% de su rendimiento

La piña tropical vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia de recuperación agrícola de El Hierro después de años marcados por las plagas y una fuerte caída del rendimiento. El Gobierno de Canarias ha comenzado la entrega de 45.822 plantas de la variedad ‘roja española’ a productores de la isla, una actuación que pretende sentar las bases para recuperar uno de los cultivos más característicos del territorio herreño.

Las primeras plantas han sido entregadas a la SAT Frutas de El Hierro y a la Cooperativa del Campo La Frontera. A esta primera remesa se sumarán otras 29.190 unidades durante el mes de septiembre, hasta alcanzar un total de 75.000 plantas distribuidas entre los agricultores.

La actuación supone una inversión de 150.000 euros en material vegetal saneado, obtenido mediante técnicas de multiplicación in vitro por la empresa Cultesa. El objetivo es disponer de plantas seleccionadas que permitan estudiar cuáles presentan las mejores condiciones para recuperar posteriormente la producción y mejorar su comercialización.

Un cultivo que ha perdido el 70% de su rendimiento

La situación de la piña tropical herreña refleja la dificultad que atraviesa el sector. Según los productores, durante los últimos cinco años el rendimiento del cultivo se ha reducido cerca de un 70%, como consecuencia principalmente de las plagas que han afectado a las plantaciones.

La caída de la producción ha obligado incluso a algunos agricultores a abandonar la piña y apostar por otras alternativas, como el aguacate o la pitaya. Ahora, el nuevo material vegetal y las medidas de apoyo pretenden recuperar parte de esos productores y devolver estabilidad a una actividad que durante décadas ha tenido un importante peso económico y social en la isla.

La estrategia contempla además distintas condiciones de cultivo. Parte de las plantas destinadas a la SAT Frutas de El Hierro se cultivará en una parcela cedida por el Cabildo para realizar un seguimiento técnico junto a los agricultores y el Servicio de Sanidad Vegetal del Gobierno de Canarias.

En el caso de la Cooperativa del Campo La Frontera, las plantas serán redistribuidas entre diferentes agricultores para comprobar su evolución en distintas condiciones y con diferentes métodos de trabajo.

El Gobierno canario señala que la iniciativa forma parte del protocolo diseñado para recuperar la producción de piña tropical en El Hierro. La inversión destinada por el Ejecutivo autonómico a este proyecto supera ya los 1,4 millones de euros durante la actual legislatura.

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, ha defendido que se trata de un cultivo fundamental no solo desde el punto de vista económico, sino también por su relación con el paisaje y la identidad de la isla.

El Cabildo elevará las ayudas al cultivo

El apoyo a los agricultores también aumentará por parte del Cabildo de El Hierro. Su presidente, Alpidio Armas, ha anunciado que en la convocatoria de ayudas de 2026 la subvención destinada a incentivar la producción de piña tropical pasará de 11 a 20 céntimos por kilo.

La medida busca reforzar la rentabilidad de las explotaciones y contribuir a conservar la actividad agrícola en el medio rural.

No es un cultivo menor para la isla. Armas ha recordado que la piña tropical de El Hierro llegó a representar el 85% de toda la producción europea, una dimensión que explica el interés de las administraciones por recuperar su peso.

La llegada de las nuevas plantas supone así un primer paso para reconstruir un sector que ha perdido buena parte de su capacidad productiva. Los agricultores ya trabajan con cerca de 20.000 plantas dentro del proyecto de recuperación, lo que ha comenzado a generar expectativas de cara a los próximos años.

La recuperación, sin embargo, será progresiva. El objetivo inmediato es comprobar qué plantones ofrecen mejores resultados y, a partir de ahí, avanzar hacia una producción más resistente a las plagas, rentable para los agricultores y capaz de devolver a la piña tropical el protagonismo que tuvo durante décadas en la economía y el paisaje de El Hierro.