Kayak, K-Pop y bodyboard reúnen a casi 200 jóvenes en Las Palmas

Cerca de 200 jóvenes han participado durante la última semana en una programación que ha llevado el deporte, la cultura y las actividades al aire libre a diferentes puntos de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del Día Internacional de la Juventud.

Kayak, snorkel, bodyboard, senderismo, K-Pop o ajedrez han formado parte de una Semana de la Juventud que ha tenido como escenarios Las Canteras, La Cícer, El Confital, Playa Chica y La Grada.

Del fondo de Las Canteras al senderismo en El Confital

La programación comenzó con Ventana a Las Canteras, una actividad de kayak y snorkel para conocer la bahía y sus fondos marinos. Durante la semana también se desarrolló en La Cícer Bugueros Mañaneros, un campus que combinó juegos, dinámicas de grupo, ejercicio y deportes acuáticos.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, el pasado 12 de agosto, El Confital acogió una jornada de senderismo y recogida de residuos con el objetivo de acercar a los participantes al espacio natural y fomentar su conservación.

Ese mismo día hubo espacio también para actividades alejadas del ámbito deportivo, con una jornada de K-Pop y juegos en La Grada, mientras La Cícer acogía una propuesta centrada en el bodyboard.

Kayak bajo las estrellas y ajedrez para cerrar la semana

Las actividades continuaron con Star Kayak, que combinó la navegación en kayak con la observación del cielo desde Playa Chica.

La Semana de la Juventud terminó el sábado con una jornada de ajedrez en La Grada, cerrando así varios días en los que la oferta juvenil se repartió entre el mar, la actividad física, la cultura y el contacto con la naturaleza.

La concejala de Juventud, Carla Campoamor, ha defendido este tipo de iniciativas como una forma de ofrecer alternativas de ocio saludable y generar espacios de encuentro entre los jóvenes de la ciudad.

Las actividades continúan en agosto

El final de la Semana de la Juventud no supone el cierre de la programación juvenil del verano. Durante el resto de agosto continuarán las propuestas de Panza de Burro 2026, con nuevas actividades relacionadas con el mar, el deporte, la naturaleza, la cultura y el ocio inclusivo.

También permanecerá abierto durante todo el mes el Espacio Joven Creativo La Grada, donde los jóvenes pueden estudiar, escuchar música, jugar o participar en distintas actividades.

La programación continúa, por tanto, más allá de la celebración del Día Internacional de la Juventud, con nuevas actividades durante todo agosto y las inscripciones disponibles a través de la web municipal de Juventud.