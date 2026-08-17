Marruecos utiliza la presión fronteriza para adueñarse de las aguas canarias

El régimen marroquí ha vuelto a mover ficha. Detrás de la presión migratoria en la frontera de Ceuta, se esconde una estrategia calculada que apunta directamente a Canarias. Según advierten ex agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) especializados en el Magreb, el objetivo de Rabat no se limita al control del norte de África. La meta real es forzar a España y a la Unión Europea a negociar la titularidad de las aguas atlánticas que rodean al archipiélago para hacerse con el control del Monte Tropic.

La exigencia del capital: seguridad jurídica

En los montes submarinos situados al suroeste de las islas descansa una de las mayores reservas mundiales de telurio y tierras raras. Extraer esta riqueza exige movilizar enormes volúmenes de capital. Sin embargo, los consorcios internacionales, formados por empresas británicas, estadounidenses e israelíes como NewMed Energy, exigen certezas. Ninguna compañía asume el riesgo de invertir millones de euros en prospecciones sin derechos de propiedad claros y un marco regulatorio estable.

Marruecos conoce bien las reglas del mercado. El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, ya ha exigido un "diálogo en pie de igualdad para resolver las disputas marítimas". Su misión es lograr que los tribunales europeos y el Estado español avalen la apropiación de estas aguas, despejando así el camino a las empresas energéticas que reclaman un estatus legal internacional para empezar a operar.

El coste de la debilidad institucional

Para lograr este aval, Rabat emplea la desestabilización como herramienta diplomática. Fuentes de los propios servicios de inteligencia apuntan a que la reciente crisis en la frontera es una maniobra orquestada por las direcciones generales de seguridad marroquíes (DGST y DGED). Al tensar la cuerda en las ciudades autónomas, Marruecos obliga a Madrid a sentarse en una mesa donde el verdadero trofeo son las aguas jurisdiccionales del Sáhara Occidental y de Canarias.

Mientras el país vecino actúa con una visión estratégica clara, creando un entorno fiscal y legal atractivo para captar inversión privada, España exhibe una pasividad alarmante. Esta debilidad institucional penaliza de forma directa al archipiélago.

Canarias como moneda de cambio

Ceder ante este mecanismo de coacción implica hipotecar el futuro productivo de las islas. La riqueza mineral que esconde el Atlántico representa un motor de crecimiento potencial incalculable. Si el Gobierno central claudica y permite que la presión altere los límites marítimos, Canarias perderá su mayor activo estratégico.

La inacción de la diplomacia española demuestra cómo, en el tablero internacional, la falta de firmeza para defender un entorno predecible y seguro acaba pagándose con la prosperidad de los ciudadanos insulares. El desarrollo económico de Canarias exige proteger sus recursos frente al intervencionismo de terceros, impidiendo que el archipiélago se convierta en la moneda de cambio de un chantaje fronterizo.