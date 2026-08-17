Morales alerta de que la presión de Marruecos sobre Ceuta podría trasladarse a Canarias

Antonio Morales ha lanzado una advertencia tras la crisis registrada en Ceuta: lo ocurrido en la ciudad autónoma podría ser, a su juicio, un anticipo de nuevas situaciones de presión de Marruecos que terminen afectando a Canarias.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria sostiene que Rabat está aprovechando su creciente influencia regional para avanzar en sus intereses y reclama una respuesta firme de España y de la Unión Europea. Se trata de la interpretación política de Morales, que conecta lo sucedido en Ceuta con distintos frentes estratégicos alrededor del Archipiélago.

Ceuta como advertencia

Para Morales, el principal problema no es únicamente la presión migratoria, sino la capacidad de Marruecos para utilizar su posición fronteriza como herramienta de presión política.

El presidente insular considera que el episodio de Ceuta vuelve a demostrar hasta qué punto la cooperación de Rabat resulta determinante en la frontera. De ahí su advertencia: "Hoy es Ceuta; mañana, si no actuamos, puede ser Canarias".

Dajla y el Monte Tropic, en el tablero

Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en Dajla, donde Marruecos impulsa un gran puerto en el Sáhara Occidental. Morales lleva meses alertando de que esta infraestructura puede competir directamente con el Puerto de La Luz y de Las Palmas por tráficos marítimos, actividad logística y conexiones con África Occidental. Esa consideración forma parte de su valoración sobre los riesgos para Canarias.

A ello se suma el Monte Tropic, situado al suroeste del Archipiélago y cuyos fondos contienen minerales estratégicos como telurio, cobalto, níquel y tierras raras. La delimitación de los espacios marítimos de la zona sigue siendo uno de los asuntos sensibles en las relaciones entre España y Marruecos.

El control del cielo y el rearme marroquí

Morales también pone el foco en el espacio aéreo del Sáhara Occidental. La documentación aeronáutica oficial de Enaire mantiene el denominado Área Sáhara bajo dependencias de Canarias ACC y Canarias ACC/FIC, otro elemento que el presidente insular considera estratégico para el Archipiélago.

A este escenario se suma el fortalecimiento militar de Marruecos. Este mes, fuerzas estadounidenses y marroquíes realizaron en Tan-Tan una demostración con fuego real utilizando un sistema de misil de crucero de largo alcance, dentro de la creciente cooperación militar entre ambos países.

Para Morales, Ceuta demuestra hasta dónde puede llegar la presión de Marruecos cuando sus intereses están en juego. Canarias, sostiene, no puede contemplar ese escenario como algo lejano mientras tiene sobre la mesa cuestiones que afectan a sus puertos, sus aguas, el espacio aéreo y su posición estratégica en el Atlántico.

El presidente del Cabildo reclama por ello una respuesta firme de España y de la Unión Europea. El Archipiélago, subraya, no puede quedar desprotegido ni abandonado a su suerte frente a quienes cuestionan sus intereses estratégicos. Para Morales, esperar a que alguno de estos frentes afecte directamente a Canarias sería llegar tarde.