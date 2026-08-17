Pedro Sánchez presiona en secreto para cancelar el viaje del Tenerife Femenino a Marruecos

El intervencionismo tiene muchas formas. A veces opera mediante el Boletín Oficial y otras con una simple llamada de teléfono. El Tenerife Femenino ha sido la última víctima de esta maquinaria. Una carta remitida al Gobierno de Canarias por el presidente del club, Sergio Batista, destapa un episodio de presiones orquestadas desde "instancias estatales" para frustrar el viaje del equipo a Marruecos.

Llamada directa a los despachos

La maniobra no utilizó canales transparentes. El documento revela que Rayco García, máximo accionista del CD Tenerife, recibió una comunicación directa desde Madrid instándole a solicitar la suspensión del desplazamiento a Agadir, previsto para este 20 de agosto. Aunque el equipo femenino goza de autonomía jurídica plena para tomar sus propias decisiones, la directiva del club masculino trasladó la exigencia de cancelación para el partido amistoso contra la selección de Souss-Massa.

Lo más grave de este veto estatal es que choca de frente con los intereses del Archipiélago. El evento no era un capricho aislado. Formaba parte de una estrategia de cooperación impulsada por el propio Ejecutivo autonómico. La intromisión del poder central no solo coarta la libertad de una entidad deportiva para gestionar su calendario, sino que desautoriza por completo la acción exterior de Canarias.

La incapacidad del Gobierno para poner freno mancha el fútbol

Ante el bloqueo, la directiva del Tenerife Femenino busca amparo. Batista ha contactado con el viceconsejero de Presidencia, Octavio Caraballo, reclamando instrucciones urgentes frente a un atropello institucional que les deja sin margen de maniobra.

La justificación esgrimida desde la península alude de forma vaga a la "situación existente" en varios puntos de España en relación con el país alauita. Un eufemismo que esconde una realidad perversa. La incapacidad de la Administración central para gestionar la crisis migratoria y sus relaciones exteriores termina cercenando la libertad de la sociedad civil canaria. El teléfono suena en los despachos de Madrid y el coste, una vez más, se paga en las Islas.