Roba un coche, embiste a la policía y acaba estrellado en una parada de guaguas en Fuerteventura

La Policía Canaria ha procedido a la detención de un individuo durante la madrugada del pasado 15 de agosto en el municipio de Antigua, situado en la isla de Fuerteventura. El suceso se produjo después de que el varón tratara de eludir un control rutinario de vehículos al volante de un turismo que figuraba como sustraído, lo que desencadenó un importante dispositivo de seguimiento por las carreteras de la isla.

Todo comenzó cuando los agentes pertenecientes a la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI) dieron el alto al sospechoso mediante el uso de señales acústicas y luminosas en una conocida zona de ocio del citado municipio. Lejos de acatar las órdenes de la autoridad, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones y decidió emprender una temeraria huida a través de la carretera FV-2 a gran velocidad, poniendo en riesgo la integridad del resto de conductores.

Durante la persecución policial, a la que no tardaron en sumarse varias unidades de apoyo del propio cuerpo autonómico así como una patrulla de la Guardia Civil, el arrestado llevó a cabo numerosos adelantamientos imprudentes. Estas maniobras, realizadas mientras desatendía de manera reiterada las advertencias para que detuviera su marcha, supusieron un grave riesgo para la seguridad vial en esta importante arteria de comunicación majorera.

La fuga llegó a su fin de forma violenta. En su intento desesperado por escapar, el vehículo colisionó en primer lugar contra una mediana de la calzada. Inmediatamente después, el individuo embistió a uno de los coches policiales que participaban en el operativo, al que causó diversos daños materiales. La carrera delictiva concluyó cuando perdió nuevamente el control del volante e impactó contra una parada de guaguas ubicada en la localidad de Costa Antigua.

A pesar de la contundencia del choque y con el vehículo ya inmovilizado, el varón se negó a entregarse de forma pacífica. Trató de reanudar la marcha y mostró una resistencia activa contra los agentes de la autoridad en el momento de proceder a su arresto, aunque finalmente pudo ser reducido y puesto a disposición judicial sin que se registraran heridos de extrema gravedad. El detenido fue trasladado a un centro sanitario para su evaluación antes de continuar con los trámites legales.

Las diligencias posteriores permitieron a los investigadores confirmar que el automóvil empleado en la huida pertenecía a una empresa de alquiler y había sido denunciado como robado, por lo que ya se han iniciado las gestiones pertinentes con el titular del contrato. Al detenido se le atribuye la presunta comisión de múltiples delitos, entre los que destacan la desobediencia, el atentado contra agente de la autoridad, delitos contra la seguridad vial, el hurto de uso de vehículo y diversos daños al mobiliario urbano y policial.

Asimismo, las fuerzas de seguridad mantienen la investigación abierta. La Policía Canaria ha informado de que, según los indicios y las informaciones recabadas a lo largo de las últimas horas, el sujeto podría estar relacionado con otros hechos delictivos ocurridos durante esa misma jornada en la isla. Esta circunstancia está siendo analizada de forma exhaustiva para proceder al esclarecimiento total de los hechos y determinar si actuaba en solitario o formaba parte de algún grupo criminal.