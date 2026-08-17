Santa Cruz aplaza hasta septiembre el pago de la nueva tasa de basura que ya han recibido muchos vecinos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recordado que los vecinos que ya hayan recibido la notificación de la nueva tasa de recogida y tratamiento de residuos no tienen que pagarla todavía. El periodo voluntario de abono comenzará el próximo mes de septiembre y permanecerá abierto hasta noviembre, con el objetivo de facilitar la adaptación de los contribuyentes al nuevo recibo.

El Consistorio ha decidido retrasar el inicio del periodo de pago para que los ciudadanos dispongan de más tiempo para comprobar el importe que les corresponde, resolver posibles incidencias y, si lo consideran necesario, acogerse a las opciones de fraccionamiento disponibles.

La llegada de esta tasa responde a una obligación establecida por la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a los municipios españoles a adaptar sus ordenanzas para cubrir el coste de la recogida y tratamiento de los residuos.

Una tasa que cambia la forma de calcular el recibo

Una de las principales novedades es que el importe ya no responde únicamente a los criterios utilizados hasta ahora. El nuevo sistema incorpora factores como el valor catastral de la vivienda y el número de personas empadronadas en ella, por lo que la cantidad a pagar será diferente en función de las características de cada inmueble.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha criticado tanto la forma como los plazos establecidos por la normativa estatal, aunque ha defendido que el Ayuntamiento debe aplicarla.

Bermúdez ha recordado que Santa Cruz ha mantenido durante más de una década una de las tasas de residuos más bajas del país y ha asegurado que el Ayuntamiento trabajará para reducir el impacto económico de la nueva obligación sobre las familias.

"Durante más de quince años hemos mantenido una política fiscal basada en contener e incluso reducir los tributos municipales", ha señalado el alcalde, quien considera que la nueva medida rompe con esa línea.

El regidor ha asegurado además que el Ayuntamiento pretende poner en marcha "el mayor número posible de bonificaciones" para que la aplicación de la normativa tenga el menor impacto posible entre los vecinos.

Bonificaciones y domiciliación del recibo

Precisamente, una de las vías que prepara el Ayuntamiento para aliviar la nueva carga fiscal son las bonificaciones. Estas podrán tener en cuenta circunstancias como la situación socioeconómica de las familias, la distancia de la vivienda a los contenedores o determinados usos del inmueble.

El concejal de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez, ha explicado que el retraso del periodo voluntario hasta septiembre busca que los contribuyentes puedan afrontar el nuevo recibo con mayor margen.

Además, quienes quieran podrán preparar ya la domiciliación del recibo correspondiente al ejercicio 2027, que permitirá beneficiarse de una bonificación del 5 % prevista para los tributos domiciliados.

El Ayuntamiento aclara que la nueva tasa no se ha cargado automáticamente a los vecinos que ya tenían domiciliados otros impuestos municipales. La razón es que, al tratarse de una modificación sustancial del tributo, la legislación exige realizar una notificación individual y fehaciente.

Por tanto, haber recibido ya la comunicación de la nueva tasa no significa que el recibo tenga que abonarse inmediatamente. El periodo voluntario comenzará en septiembre y se mantendrá abierto hasta noviembre.

El Consistorio ha habilitado sus canales oficiales para consultar los detalles de la nueva tasa, conocer el importe correspondiente, informarse sobre las bonificaciones y resolver las posibles dudas relacionadas con el pago.