Tenerife completa la implantación del programa de atención paliativa a domicilio

Para un paciente que atraviesa la fase más delicada de una enfermedad, tener que desplazarse continuamente a un centro sanitario puede convertirse en una dificultad añadida. En Tenerife, cada vez son menos necesarios esos desplazamientos. El programa de Atención Paliativa a Domicilio de la Gerencia de Atención Primaria ha culminado su despliegue en toda la isla y ya ofrece asistencia en el hogar a pacientes oncológicos en fase paliativa, independientemente de la zona en la que residan.

El objetivo es sencillo, pero especialmente importante: que el paciente pueda recibir los cuidados que necesita sin abandonar su casa, su entorno y la compañía de sus seres queridos.

El programa comenzó en octubre de 2024 en Santiago del Teide y Guía de Isora y, desde entonces, se ha ido extendiendo progresivamente por las distintas zonas básicas de salud de Tenerife. Las últimas áreas del entorno metropolitano que permanecían fuera del dispositivo se han incorporado recientemente, completando así la cobertura de toda la isla.

Casi 500 pacientes atendidos en sus propios hogares

Desde que comenzó a funcionar, alrededor de medio millar de pacientes han recibido atención especializada a través de este programa. Los profesionales se desplazan hasta sus domicilios para realizar el seguimiento clínico y controlar aspectos fundamentales en esta etapa de la enfermedad, como el dolor y otros síntomas, además de ajustar los tratamientos cuando es necesario.

El equipo está formado por 17 profesionales: ocho médicos, ocho enfermeros y una trabajadora social. A las visitas presenciales se suma una línea telefónica específica que permite a pacientes y familiares resolver dudas y consultar rápidamente ante cambios en el estado de salud o la aparición de nuevos síntomas.

En los casos que requieren una atención más compleja, estos profesionales trabajan de manera coordinada con los centros de salud, los servicios de urgencias extrahospitalarias y los hospitales de referencia de la isla. El propósito es evitar que el paciente quede solo ante una situación que requiere una respuesta rápida y coordinada.

Una atención que busca cuidar más allá de la enfermedad

El programa mantiene una coordinación constante con los equipos de Atención Primaria y con los servicios hospitalarios especializados del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y del Hospital Universitario de Canarias.

Más allá del tratamiento, la atención paliativa busca mejorar la calidad de vida del paciente y acompañarlo durante una etapa especialmente difícil, adaptando los cuidados a sus necesidades y también a las de su familia.

Recibir esta atención en casa permite, además, evitar desplazamientos que pueden resultar especialmente duros para personas con un estado de salud delicado. El domicilio se convierte así en el lugar donde se presta una parte esencial de los cuidados, con el paciente rodeado de su entorno habitual.

La Gerencia de Atención Primaria pretende seguir ampliando este modelo y estudiar su extensión a otros pacientes que también necesitan cuidados paliativos, especialmente aquellos con enfermedades crónicas avanzadas.

La atención a estos pacientes se ha reforzado además con la puesta en marcha del departamento de Cuidados Paliativos del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, que anteriormente estaba centralizado en el Hospital de Ofra. A ello se suma la nueva unidad habilitada en el Hospital del Sur, que acerca estos servicios a los pacientes de esta zona de Tenerife y reduce la necesidad de largos desplazamientos.

El objetivo, en definitiva, es que la atención sanitaria pueda llegar hasta donde más se necesita: al hogar del paciente, especialmente cuando desplazarse deja de ser una opción sencilla.