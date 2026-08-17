Un menor de 17 años apuñalado de madrugada en la calle en Teguise

Un joven de apenas 17 años ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una agresión con arma blanca a primera hora de este lunes en el municipio lanzaroteño de Teguise. El suceso, que vuelve a poner el foco en la seguridad ciudadana en las calles, tuvo lugar en la céntrica Avenida Las Palmeras, donde la víctima tuvo que recibir asistencia médica de urgencia ante la gravedad de la situación.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno regional, los hechos se desencadenaron pasadas las cinco de la madrugada. A esa hora, la sala operativa recibió una llamada de alerta en la que se informaba de que una persona precisaba ayuda sanitaria en la vía pública tras haber sido atacada. De inmediato, se activaron los recursos necesarios y se desplazó al lugar una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario.

Una vez en el escenario de la agresión, el personal médico valoró al menor, comprobando que presentaba diversas lesiones compatibles con el uso de un arma blanca. Tras llevar a cabo las primeras maniobras de reanimación y cuidado, el paciente fue trasladado en la citada ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa, ubicado en la capital de la isla, para recibir un tratamiento especializado. A pesar de lo alarmante del contexto, la calificación inicial de sus heridas fue de carácter moderado.

Por su parte, las fuerzas de seguridad han puesto en marcha un dispositivo para esclarecer con celeridad lo ocurrido. Agentes de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local de Teguise se personaron rápidamente en la avenida para asegurar el perímetro, recabar los testimonios de los posibles testigos y realizar las diligencias pertinentes que permitan dar con el paradero del autor de la agresión.

Este tipo de episodios violentos subraya la necesidad de garantizar un sólido Estado de Derecho que proteja la integridad y las libertades de los ciudadanos. La defensa estricta de la ley en los espacios públicos resulta absolutamente indispensable para mantener la pacífica convivencia y evitar que la delincuencia se convierta en una amenaza constante en nuestros municipios.