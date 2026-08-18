2.600 millones de dinero público para dirigir la economía de Canarias durante la próxima década

El Ejecutivo autonómico ha fijado las bases de su política económica para la próxima década. El instrumento elegido es la V Conferencia de Presidentes, un foro que articulará el reparto de 2.600 millones de euros procedentes del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para el periodo 2026-2036. En la práctica, esta decisión consolida un modelo de asignación de capital donde las instituciones públicas determinan las prioridades de inversión. El flujo de dinero se dirigirá principalmente hacia la vivienda, las infraestructuras sociosanitarias y la innovación.

La intervención en el tejido productivo se materializa en la selección de 14 sectores estratégicos. El Gobierno asume el rol de guía y crea una Oficina de Proyectos Estratégicos para agilizar estas iniciativas. Llama la atención el interés por impulsar desde el sector público una Estrategia Aeroespacial Canaria y el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y datos. En términos económicos, el Estado elige a los actores relevantes del mercado y asume riesgos empresariales con los recursos del contribuyente, en una administración que ya tramita el 77% de sus gestiones de forma electrónica.

La receta institucional para el reto demográfico

Uno de los ejes centrales de esta planificación es el reto demográfico. En Canarias existen 46 municipios con menos de 10.000 habitantes. En lugar de optar por una reducción de la carga fiscal o la flexibilización normativa para atraer inversión privada a estas áreas, la solución pasa por aplicar la Agenda Canaria 2030, la cual ha sido reactivada para este fin.

El plan busca dinamizar el entorno rural mediante proyectos sostenibles y de innovación social que estarán coordinados junto a las dos universidades públicas canarias. Se confía así la cohesión territorial a la planificación central, alejando la posibilidad de que sea el mercado libre quien regenere de forma natural estas localidades.

Expansión del gasto exterior

La acción del Gobierno trasciende además las fronteras del archipiélago. El presupuesto incluye una partida de 1,8 millones de euros como respuesta extraordinaria tras los terremotos sufridos en Venezuela. Este capital se ha canalizado para atender a miles de familias mediante cobertura sanitaria, alimentación y medicamentos.

Este esfuerzo económico, enfocado en los canarios residentes en el exterior, se consolidará normativamente con la redacción de una futura Ley de la Canariedad. Dicha legislación establecerá un nuevo marco para la ciudadanía canaria en el extranjero, ampliando el perímetro de acción —y de gasto— de las arcas autonómicas.