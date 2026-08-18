Atracan un local comercial en Gran Canaria tras quebrar los expositores a golpes

La Guardia Civil ha abierto una exhaustiva investigación para esclarecer el asalto perpetrado en la tarde de este lunes contra un conocido establecimiento de la localidad grancanaria de Vecindario. Los hechos, que han generado preocupación en esta concurrida zona comercial perteneciente al municipio de Santa Lucía de Tirajana, ocurrieron pasadas las ocho de la tarde, un horario en el que todavía suele registrarse un notable tránsito de ciudadanos en las calles aledañas.

Según han confirmado fuentes de la Comandancia de Las Palmas, el suceso tuvo lugar concretamente en torno a las 20:20 horas en el negocio conocido como Méndez e Hijos. De acuerdo con las primeras pesquisas desarrolladas por los investigadores, la banda estaría compuesta por un total de cinco personas que actuaron de forma rápida y coordinada, lo que apunta a la posible intervención de un grupo criminal organizado especializado en este tipo de delitos contra el patrimonio.

La mecánica del golpe consistió en una incursión directa. Cuatro de los delincuentes penetraron en el local y emplearon un objeto contundente para fracturar con extrema violencia uno de los escaparates de cristal, lo que les permitió apoderarse rápidamente de las piezas de valor. Mientras se ejecutaba esta parte del plan, el quinto integrante de la banda permaneció en todo momento en el exterior a bordo de un vehículo con el motor en marcha, garantizando así una fuga inmediata.

Al recibir la voz de alarma por parte de los afectados y de algunos testigos presenciales, los servicios de emergencia coordinaron una rápida respuesta. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron de inmediato diferentes patrullas de la Benemérita, así como dotaciones de la Policía Local. Sin embargo, dada la tremenda celeridad con la que actuaron los criminales, a su llegada los agentes de las fuerzas de seguridad solo pudieron certificar que el robo se había consumado y proceder a acordonar el perímetro del establecimiento.

En el exterior de la joyería asaltada, los agentes que se hicieron cargo de la intervención inicial pudieron constatar los evidentes daños materiales derivados de la incursión. Entre los desperfectos más llamativos, destacó la presencia de la reja de seguridad, que había quedado parcialmente bajada en un intento por proteger el recinto, así como numerosos restos de cristales esparcidos por la vía pública y el suelo del propio negocio.

En estos momentos, la investigación permanece abierta. Los especialistas de criminalística están llevando a cabo las labores de inspección técnico-ocular pertinentes y la toma de declaraciones a los posibles testigos. Además, resultará absolutamente fundamental el análisis pormenorizado de las cámaras de videovigilancia, tanto del propio comercio como de las calles adyacentes, para lograr identificar la matrícula del coche empleado en la huida y dar con el paradero de los presuntos autores de este suceso.