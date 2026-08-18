Detenidos dos traficantes que ocultaban droga en jardineras de Las Verónicas en Arona

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una nueva operación contra el menudeo de estupefacientes en el sur de la isla, culminando con el arresto de dos individuos por un presunto delito de tráfico de drogas. Los hechos tuvieron lugar en el conocido enclave de Las Verónicas, situado en el municipio tinerfeño de Arona, una zona que congrega a numerosos visitantes extranjeros durante todo el año. La intervención policial se enmarca en los dispositivos de prevención y seguridad ciudadana destinados a erradicar los puntos de venta al por menor en áreas de gran afluencia turística.

El operativo se desencadenó cuando los agentes encargados de la vigilancia en la zona interceptaron varios pases de sustancias prohibidas dirigidos, principalmente, a turistas que se encontraban disfrutando del ocio nocturno. El método empleado por los arrestados para llevar a cabo su actividad ilícita consistía en una rudimentaria pero habitual técnica de ocultación. Según han informado fuentes del cuerpo de seguridad, los compradores se acercaban a la persona que realizaba la transacción y le entregaban el dinero en efectivo. Acto seguido, el vendedor se desplazaba hacia una jardinera de la vía pública situada a escasos metros para recoger un pequeño envoltorio de plástico, el cual entregaba rápidamente al cliente antes de abandonar el lugar a la mayor brevedad posible para evitar levantar sospechas.

Una vez que los efectivos policiales lograron comprobar de manera fehaciente que se estaban realizando estas transacciones clandestinas, procedieron a intervenir. En primer lugar, consiguieron interceptar a varios de los compradores inmediatamente después de adquirir la mercancía, lo que permitió confirmar la naturaleza ilícita del intercambio y proceder a la incautación de las diversas sustancias adquiridas. Simultáneamente, los agentes llevaron a cabo una minuciosa inspección de los elementos del mobiliario urbano utilizados por los sospechosos. En el interior de las mencionadas jardineras, las fuerzas del orden localizaron un total de 36 dosis de marihuana y tres de cocaína, preparadas y listas para su inminente distribución entre los transeúntes.

Finalmente, tras reunir todas las pruebas pertinentes e incautar la droga, los agentes de la autoridad procedieron a la identificación de las dos personas que merodeaban por el lugar y que eran las encargadas de facilitar los estupefacientes a los visitantes que acudían a dicho punto. Ambos individuos fueron detenidos en el acto y trasladados a las dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias. Posteriormente, los dos presuntos traficantes han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar su situación legal tras este episodio delictivo en uno de los principales núcleos de las islas Canarias.