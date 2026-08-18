El alcalde de Guía niega haber dado la espalda a la Virgen y vincula su gesto al rechazo a los voladores

El alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, ha aclarado que no dio la espalda a la Virgen de Guía como gesto contra la imagen, sino que su postura estuvo relacionada con su oposición a la tradicional traca de voladores, según recoge Europa Press.

La explicación llega después de que su gesto durante los actos en honor a la Patrona generara interpretaciones sobre un posible gesto de rechazo. El regidor ha querido separar ambas cuestiones y sostiene que su actitud responde exclusivamente a su posición contraria al uso de este tipo de pirotecnia.

Una decisión tomada antes de las fiestas

La postura de Gonçalves sobre los voladores no surge a raíz de esta polémica. El pasado 29 de julio, cuando presentó como alcalde y responsable de Festejos el programa de las Fiestas de la Virgen de 2026, el Ayuntamiento ya había anunciado la supresión de los fuegos artificiales y de la traca prevista para el día principal.

El Consistorio justificó entonces la decisión por el impacto que provoca el ruido entre las personas especialmente sensibles y los animales de compañía. Los fuegos de la víspera fueron sustituidos por un espectáculo visual en el frontis de la iglesia.

La medida se adoptó, además, en unas fiestas especialmente significativas para el municipio, que este año coinciden con el 500 aniversario de la fundación de Guía.

Una tradición ligada al día grande de Guía

La controversia adquiere mayor dimensión por el peso que históricamente ha tenido la pólvora dentro de estas celebraciones. El 15 de agosto es el día principal de las Fiestas de la Virgen, con la función religiosa y la procesión de la Patrona por el casco histórico como actos centrales.

En ediciones anteriores, después del regreso de la imagen al frontis de la iglesia y de la interpretación del Himno de la Virgen, la traca de voladores servía como cierre del principal acto religioso de la jornada.

Su eliminación del programa municipal de 2026 supone, por tanto, prescindir de una práctica tradicionalmente vinculada al día grande de las fiestas.

Del gesto a la polémica por los voladores

Gonçalves trata ahora de dejar clara la diferencia entre su relación con la Patrona y su rechazo a la pirotecnia. Su explicación niega que el gesto estuviera dirigido contra la Virgen y lo sitúa dentro de una postura que el Ayuntamiento ya había hecho pública semanas antes.

La polémica traslada así el foco desde la interpretación de ese gesto hacia una cuestión más amplia que ya estaba presente antes de comenzar las fiestas: la continuidad de los voladores en una celebración donde conviven tradición, devoción y las nuevas medidas destinadas a reducir el impacto del ruido.