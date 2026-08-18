El Hospital Doctor Negrín roza el sobresaliente con un 8,97 en satisfacción hospitalaria

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha obtenido una puntuación de 8,97 sobre 10 en la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria (ESAH) correspondiente a 2025, que realiza anualmente el Servicio Canario de la Salud (SCS).

La valoración de los pacientes se mantiene, según Sanidad, en niveles similares a los de años anteriores. En esta edición participaron 455 personas, de las que el 58,70% fueron hombres y el 41,30% mujeres. Además, el 67,20% ingresó a través de Urgencias y el 36,90% permaneció hospitalizado menos de cinco días.

Enfermería alcanza un 99,3% de satisfacción

La atención de los profesionales aparece entre los aspectos mejor valorados. El 98% de los pacientes se mostró satisfecho con la atención médica, mientras que el porcentaje asciende al 99,3% en Enfermería.

El trato personal también obtiene resultados elevados. Un 98,89% aseguró que el personal de planta se dirigió a los pacientes por su nombre y el 98,68% valoró positivamente el respeto a su intimidad durante el ingreso.

Entre las áreas hospitalarias, los pacientes otorgaron valoraciones especialmente altas a la Unidad de Raquis, además de Neumología, Neurocirugía, Neurología, Digestivo y Angiología y Cirugía Vascular.

La información al paciente supera el 97%

La información recibida durante la hospitalización obtiene igualmente una valoración elevada. El 97,97% consideró adecuada la explicación sobre la evolución de su enfermedad y las pruebas realizadas, mientras que un 98,20% afirmó haber recibido correctamente las indicaciones sobre los cuidados o tratamientos que debía seguir en casa.

Además, el 95,92% señaló que recibió información y que se le solicitó consentimiento antes de someterse a una prueba o intervención.

La señalización queda por debajo de la atención sanitaria

La encuesta también mide aspectos relacionados con las instalaciones. El 91,33% de los pacientes considera que el Doctor Negrín está bien señalizado y asegura que pudo orientarse fácilmente por el centro.

El resultado global deja al Doctor Negrín a tres centésimas del 9. Los porcentajes más altos se concentran en el trato de Enfermería, la atención médica y la relación con los profesionales, mientras que la señalización obtiene una valoración positiva, aunque inferior a los indicadores asistenciales.