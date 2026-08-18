El viceconsejero de Hacienda de Canarias esconde su cargo directivo en una mercantil del turismo y agrava la crisis

Gabriel Andrés Megías Martínez compagina en la actualidad su puesto público como viceconsejero de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias con la participación activa en consejos de administración del sector privado. A la polémica sobre sus vínculos con la industria alimentaria destapada esta misma mañana se suma ahora una prueba documental irrefutable que lo sitúa en la cúpula directiva de una de las principales cadenas turísticas del archipiélago.

La documentación estatal certifica que el político ocupa a día de hoy un asiento como consejero en el órgano de administración de Inversiones y Gestiones Turísticas SA. Esta corporación mercantil es la matriz responsable de la gestión y explotación de los grandes complejos de la marca hotelera Cordial en el sur de Gran Canaria.

La vigencia de su vinculación con esta empresa turística no admite debate porque consta en los archivos del Estado. El Registro Mercantil publicado el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés lo confirma con absoluta precisión. El texto legal recogido en el boletín número doscientos en la página 47620 detalla el acto registral 445805 de la provincia de Las Palmas. En ese documento oficial consta una fe de erratas dedicada a rectificar la inscripción número 98 de la compañía turística.

Los datos registrales exactos arrojan luz sobre el nombramiento de este alto cargo bajo el tomo 2272 folio 101 sección 8 y hoja GC 6384. Este párrafo legal y público certifica de forma expresa que la fecha de terminación del plazo de Gabriel Andrés Megías Martínez como consejero reelegido se prolonga hasta el nueve de junio de dos mil veintiocho.

Este hallazgo profundiza el grave conflicto de intereses revelado por La Gaveta Económica y profundizado por Libertad Digital hace escasas horas. La primera investigación de este periódico documentó cómo el alto cargo utilizó su poder gubernamental para asfixiar a la competencia internacional y favorecer el negocio de su propia familia. El pasado tres de agosto firmó una resolución vinculante que obliga a los hoteles a tributar el gravamen autonómico del AIEM por la importación de bombones y chocolatinas de cortesía procedentes del exterior.

La maniobra fiscal castiga económicamente a los proveedores internacionales y despeja el mercado para fábricas locales como La Candelaria propiedad de la empresa familiar Andrés Megías Mendoza SA dueña de la conocida marca La Isleña. Los registros prueban que el viceconsejero ocultó su papel como consejero de esta corporación e incluso rubricó las cuentas anuales de la empresa familiar del ejercicio dos mil veinticuatro que se beneficia directamente de sus decisiones tributarias.

Todo este entramado societario contraviene frontalmente la normativa autonómica de incompatibilidades. La ley exige a los miembros del Gobierno una dedicación pública exclusiva e impide simultanear su sueldo institucional con puestos directivos en entidades mercantiles.

El engaño queda plasmado por escrito al revisar su perfil en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias. En su declaración oficial el dirigente asegura no tener ninguna compatibilidad concedida para ejercer actividades en el sector privado. La realidad de los documentos mercantiles demuestra lo contrario y expone a un viceconsejero que legisla sobre impuestos que afectan al turismo y la alimentación mientras retiene sus asientos en los consejos de administración de esas mismas industrias.