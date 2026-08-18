Gran Tarajal prepara doce horas de muralismo, batallas de gallos y música urbana este viernes

Gran Tarajal concentrará este viernes 21 de agosto doce horas de actividades dirigidas al público joven dentro de su Semana de la Juventud, con una programación centrada en la cultura urbana, la música y la expresión artística.

Las propuestas comenzarán a las 15:00 horas en el Recinto Ferial y se prolongarán hasta las 03:00 horas del sábado. La jornada forma parte de la programación organizada con la participación del Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Tuineje.

Del muralismo a la batalla de gallos

Uno de los primeros actos será un taller de iniciación al muralismo dirigido por el artista Tello Hernández. Los participantes podrán conocer diferentes técnicas y colaborar en la creación de un mural colectivo.

La programación continuará con una batalla de gallos clasificatoria para la fase interinsular de la DeZpeluzada, en la que podrán participar un máximo de 16 personas.

Música urbana hasta la madrugada

La noche estará dedicada a la música urbana con la actuación en directo de Peluza System y las sesiones de los DJ Jeri Stenia y Naupe. Las actividades se extenderán hasta las 03:00 horas del sábado.

La Semana de la Juventud de Gran Tarajal cuenta con más de medio siglo de trayectoria, según destaca el Cabildo de Fuerteventura, y mantiene este año su apuesta por actividades vinculadas a la participación y a las nuevas expresiones culturales.

La cita principal será, por tanto, este viernes en el Recinto Ferial de Gran Tarajal, con doce horas ininterrumpidas de actividades que comenzarán por la tarde y terminarán de madrugada.