Guanarteme sustituye tuberías de los años 50 y 60 por una nueva red de saneamiento

Las Palmas de Gran Canaria ha concluido este 18 de agosto la renovación de la red de saneamiento de la calle Cayetana Manrique, en Guanarteme, donde todavía permanecían en servicio conducciones instaladas durante las décadas de los años 50 y 60.

La actuación ha supuesto una inversión de 623.756,50 euros, financiada por el Cabildo de Gran Canaria a través de los Fondos de Cooperación Institucional y Solidaridad. Los trabajos se han desarrollado entre la calle Fernando Guanarteme y el paseo de Las Canteras.

Más de seis décadas bajo tierra

Los antiguos colectores presentaban un deterioro importante después de más de 60 años de uso continuado y habían superado ampliamente su vida útil, según recoge la información municipal.

La renovación busca aumentar la capacidad de evacuación de la red y adaptar el saneamiento a las necesidades actuales y futuras de Guanarteme.

La intervención forma parte del Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua 2024-2033, que contempla una inversión global de 857 millones de euros durante la próxima década para renovar las infraestructuras hidráulicas de la ciudad.

Más de 450 metros de colector renovados

Los trabajos han permitido sustituir 453 metros de colector, además de 368 metros de tuberías de conexión, 67 registros domiciliarios de alcantarillado y 42 pozos de la red de saneamiento.

La nueva infraestructura utiliza conducciones de PVC o polipropileno de doble pared y adapta el diámetro de las tuberías a las necesidades de cada tramo.

Así, se han instalado colectores de 400 milímetros entre Fernando Guanarteme y Castillejos, de 500 milímetros entre Simancas y Secretario Padilla y de hasta 800 milímetros entre Secretario Padilla y el paseo de Las Canteras.

Una red preparada para una mayor capacidad

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, señala que la actuación permite sustituir unas conducciones que habían superado su vida útil y avanzar hacia un sistema de saneamiento más seguro y eficiente.

La renovación deja así fuera de servicio una infraestructura instalada hace más de seis décadas y aumenta la capacidad de la red en uno de los principales ejes de Guanarteme. Cayetana Manrique pasa de unas conducciones de los años 50 y 60 a una red adaptada a las actuales necesidades de saneamiento del barrio.