La Guardia Civil investiga a cuatro jóvenes por el timo del 'falso gestor' y robar 35.600 euros

Agentes de la Guardia Civil han instruido diligencias para investigar a cuatro jóvenes, con edades comprendidas entre los 19 y los 21 años, por su presunta implicación en un delito de estafa bancaria. Los sospechosos habrían utilizado el sofisticado y cada vez más común método del falso gestor bancario para engañar a su víctima y sustraerle una importante suma de dinero. La investigación policial se puso en marcha inmediatamente después de que el afectado presentara la correspondiente denuncia al percatarse del robo de sus ahorros.

La operativa criminal empleada por esta red se basa en una técnica de ingeniería social conocida como smishing, que busca generar alarma en el usuario. El método del falso gestor consiste en enviar masivamente SMS fraudulentos al teléfono móvil de la víctima. En este caso concreto, los mensajes advertían de una supuesta irregularidad y exigían llamar de manera urgente a la entidad bancaria, facilitando un número de teléfono fraudulento dentro del propio texto para dotar al engaño de una mayor apariencia de credibilidad.

Una vez que la víctima, presa de la preocupación, realizaba la llamada al número indicado, entraba en contacto directo con uno de los estafadores. Este individuo se identificaba profesionalmente como gestor de la entidad financiera y le explicaba que varias de sus operaciones habían sido bloqueadas preventivamente por estrictos motivos de seguridad, ofreciéndose a resolver el supuesto problema en ese mismo instante.

Durante el transcurso de la conversación telefónica, el delincuente guiaba a la víctima paso a paso. Mientras hablaban, el afectado comenzó a recibir varios códigos de verificación a través de SMS. Siguiendo las engañosas instrucciones del supuesto trabajador del banco, la víctima facilitó estas claves. En realidad, los códigos de validación estaban siendo utilizados en tiempo real para autorizar cinco transferencias bancarias fraudulentas desde su cuenta hacia las de los criminales.

Afortunadamente, la rápida intervención de los investigadores con la información recabada permitió recuperar más de 35.600 euros, lo que corresponde a la mayor parte del importe económico que había sido estafado. Los agentes lograron bloquear a tiempo las cuentas bancarias que actuaban como receptoras de los fondos. Con esta maniobra, evitaron que el dinero fuera derivado posteriormente a cuentas en otros países, una práctica habitual en estas mafias que busca dificultar enormemente la trazabilidad y la recuperación del capital.

Las diligencias posteriores han permitido la plena identificación de los cuatro presuntos autores de la estafa. Las pesquisas revelaron que la red estaba dispersa por la geografía nacional: uno de los investigados residía en Santa Cruz de Tenerife, mientras que el resto fueron localizados en Sevilla, Tarragona y Gran Canaria. Para lograr este éxito operativo, fue imprescindible la estrecha colaboración de las diferentes unidades de estas comandancias de la Benemérita.

Desde las instituciones y las fuerzas de seguridad se recuerda constantemente a los ciudadanos la importancia de extremar la precaución ante este tipo de comunicaciones. Es fundamental tener presente que ninguna entidad bancaria solicitará jamás claves de un solo uso o contraseñas completas a través de una simple llamada telefónica. Ante cualquier mínima sospecha, la recomendación es contactar directamente con el banco a través de sus canales oficiales y nunca utilizar los enlaces o números de teléfono proporcionados en mensajes no solicitados.