Las mafias de la prostitución asaltan los centros de menores canarios ante el colapso migratiorio

El colapso del sistema de acogida en Canarias ha desbordado cualquier previsión institucional, generando una crisis de desamparo que pone en riesgo a los menas y tercermundiza a Canarias. Las mafias de explotación sexual han encontrado en la masificación de los centros de menores un terreno para operar, captando a jóvenes que, sobre el papel, se encuentran bajo la tutela y protección de las administraciones públicas.

El "caldo de cultivo" perfecto

El descontrol fronterizo genera incentivos perversos. El propio Ejecutivo regional asume la gravedad de la fractura del sistema. El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, ha admitido públicamente que el elevado volumen de menores tutelados actúa como un "caldo de cultivo" para las redes criminales. La Administración reconoce que el origen de este drama no reside en una falta de presupuesto, sino en la incapacidad estructural del Estado para gestionar un flujo que rompe las costuras de los servicios en las Islas.

La mafia empieza antes de Canarias

La vulnerabilidad de estos jóvenes responde a un sistema económico que comienza mucho antes de alcanzar el Archipiélago. Las mafias operan desde los países de origen capitalizando el endeudamiento familiar. Las familias contraen fuertes deudas para costear los trayectos, una losa financiera que genera una presión asfixiante sobre los menores. Al llegar a Canarias, la urgencia por obtener recursos económicos para saldar esos pagos los empuja fuera de la legalidad, arrojándolos a los márgenes donde operan los explotadores para sacar rédito.

Actualmente, Canarias asume en solitario la tutela de 2.643 menores. Frente a esta saturación que desborda cualquier capacidad de atención real, el Ejecutivo plantea medidas burocráticas, centradas en la formación del personal para detectar alarmas. Sin embargo, la raíz del problema queda intacta. Mientras las instituciones sigan tolerando la saturación de los centros y el Estado sea incapaz de frenar el caos organizativo, las redes de explotación seguirán utilizando la ineficacia pública como principal activo para su negocio.