Nuevo número de la revista 'TeidEA', para acercar una herramienta clave para proteger y planificar el futuro de Tenerife

La Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT) ha publicado el segundo número de TeidEA, la revista que recoge la actividad, la evolución y los principales retos de este órgano ambiental del Cabildo de Tenerife. La nueva edición nace con el objetivo de compartir conocimiento, revisar experiencias y acercar a profesionales, administraciones y ciudadanía una materia que resulta esencial para integrar la protección del medio ambiente en la planificación y en la toma de decisiones sobre el territorio.



La directora insular de Planificación Territorial, Paisaje y Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, invita a conocer el trabajo que se desarrolla y la importancia de saber que "la evaluación ambiental no es un trámite más. No es burocracia. No es un papel cualquiera en el expediente de un plan o un proyecto. Es una herramienta práctica y esencial para garantizar que Tenerife siga siendo una isla protegida, sostenible y en la que puedan vivir las nuevas generaciones", a la vez que resume como declaración de principios de la CEAT que "Tenerife se ama y se reflexiona. Tenerife se cuida".

La publicación permite conocer mejor qué hace la CEAT, cómo trabaja y por qué la evaluación ambiental es una herramienta determinante para el futuro de Tenerife. Uno de los contenidos destacados es el análisis sobre la evaluación ambiental de los proyectos de urbanización, que aborda los cambios introducidos por la normativa y la instrucción técnica aprobada por la CEAT en 2025.



La revista incorpora también varias entrevistas que aportan una visión práctica y especializada sobre los retos actuales de la evaluación ambiental. Luis Gutiérrez, vocal de la CEAT, analiza el valor de la diversidad profesional del órgano, la importancia de la estabilidad de sus integrantes y los desafíos que plantea para Tenerife compatibilizar desarrollo y protección ambiental, especialmente en ámbitos como los residuos, la movilidad y los recursos hídricos.

Otro de los grandes temas de este segundo número es la incorporación de la inteligencia artificial a la evaluación ambiental. La entrevista al especialista en Derecho Digital y de las TIC Víctor Almonacid analiza las posibilidades que ofrece esta tecnología para revisar documentación, detectar incongruencias, analizar impactos o agilizar procedimientos.

Intercambio de experiencias



TeidEA recoge dos contenidos dedicados a la evaluación ambiental en Guipúzcoa y al órgano ambiental autonómico de Canarias. Esta perspectiva comparada permite conocer cómo se organizan otros órganos ambientales, qué competencias desarrollan y cuáles son sus principales retos, favoreciendo el intercambio de experiencias.

En sus páginas también se recoge la celebración de encuentros de órganos ambientales de Canarias y de la quinta Jornada Jurídica de la CEAT, que reunió a más de 300 inscritos y abordó cuestiones como los proyectos ejecutados sin evaluación ambiental, el uso de la IA y la actualización de la legislación del suelo de Canarias.

Entre los contenidos de carácter más técnico se encuentra además un análisis sobre la evaluación ambiental estratégica de planes no urbanísticos. Otro de los asuntos abordados es el artículo 9.1 de la Ley de Evaluación Ambiental, a partir de la exposición del catedrático de Derecho Administrativo Ángel Ruiz de Apodaca en la quinta Jornada Jurídica de la CEAT.



El segundo número incluye asimismo una amplia entrevista al biólogo marino Alejandro Moreira sobre la integración ambiental de los emisarios submarinos. El número se completa con las Directrices de Seguimiento Ambiental aprobadas por la CEAT.

TeidEA ofrece en este segundo número una visión amplia de la evaluación ambiental, explica el funcionamiento de la CEAT, profundiza en cuestiones jurídicas y técnicas, acerca experiencias de otros territorios, aborda nuevos desafíos como la inteligencia artificial, analiza problemas concretos de la isla y pone el foco en la importancia del seguimiento y la prevención.



La Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife, auxiliada por la Oficina de Apoyo Técnico Jurídico de la CEAT, es el órgano encargado de intervenir en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, así como en la evaluación ambiental de proyectos dentro del ámbito competencial insular establecido por la normativa vigente. Su labor permite analizar alternativas, prevenir impactos ambientales y establecer medidas de minimización, corrección o compensación cuando resultan necesarias.

Enlace a la revista https://heyzine.com/flip-book/eab1a17a2f.html