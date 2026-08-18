Sanidad sale a la calle y atiende a 60 personas sin hogar con adicciones en Las Palmas

Un total de 60 personas sin hogar con problemas de adicciones han recibido asistencia en Las Palmas de Gran Canaria a través del Proyecto Mejora, un dispositivo que desplaza la atención sanitaria y social hasta los lugares donde se encuentran quienes tienen mayores dificultades para acceder por sí mismos a los recursos convencionales.

El programa está impulsado por la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de la Salud (SCS) junto a la Fundación Canaria Yrichen. Cuando comenzó el pilotaje, la propia Consejería situaba en 171 el número de personas sin techo contabilizadas en la capital grancanaria por los servicios municipales de intervención en calle.

La atención sale de las consultas

La principal diferencia del Proyecto Mejora es que no espera a que las personas acudan a un centro sanitario. Un equipo multidisciplinar trabaja directamente a pie de calle con personas que presentan trastornos por consumo de sustancias y que están desvinculadas, o corren el riesgo de quedar fuera, de la red habitual de atención a las adicciones.

La intervención puede incluir tratamiento farmacológico, atención psicológica, rehabilitación y acompañamiento comunitario. El objetivo es detectar las necesidades de cada persona y facilitar posteriormente su acceso a las Unidades de Atención a las Adicciones, Atención Primaria, salud mental, servicios sociales u otros recursos especializados.

El programa también contempla necesidades más inmediatas, desde facilitar medicación o productos de higiene hasta ayudar con desplazamientos y trámites necesarios para acceder a otros dispositivos asistenciales. La atención incorpora además una perspectiva de género, especialmente ante las mayores barreras que pueden encontrar las mujeres sin hogar para entrar y permanecer en los tratamientos.

Un modelo que ya se ha extendido a Tenerife

La experiencia de Las Palmas de Gran Canaria ha servido como referencia para desarrollar una iniciativa similar en Santa Cruz de Tenerife. El pasado junio, el SCS puso en marcha junto a Médicos del Mundo el proyecto Puentes en Salud, también basado en equipos que intervienen directamente en la calle con personas sin hogar y problemas de adicciones o salud mental. LD Canarias ya informó de la puesta en marcha de este segundo dispositivo, inicialmente planteado para atender a unas 60 personas.

El problema supera, sin embargo, el ámbito de las adicciones. Cáritas ha advertido también en Canarias de que el sinhogarismo está estrechamente relacionado con problemas de salud física y mental y ha llegado a definir la exclusión residencial extrema como una cuestión de salud pública que requiere respuestas coordinadas.

Llegar a la calle es solo el primer paso

Las 60 personas atendidas muestran el alcance que ha adquirido el Proyecto Mejora desde su puesta en marcha. Pero el dato debe leerse dentro de un problema más amplio: cuando comenzó el programa, la Administración cifraba en 171 personas sin techo las detectadas en Las Palmas de Gran Canaria.

La asistencia a pie de calle permite alcanzar precisamente a quienes permanecen fuera de los circuitos tradicionales. El siguiente reto es conseguir que ese primer contacto no termine ahí y que las personas atendidas puedan mantener el vínculo asistencial y acceder de forma estable a los recursos sanitarios, sociales y residenciales que necesitan.