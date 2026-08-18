Santa Cruz da luz verde provisional a las ayudas para reforzar la seguridad de los taxis

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha publicado la resolución provisional de las ayudas destinadas a facilitar que los taxistas incorporen sistemas de seguridad en sus vehículos. En total, 101 solicitudes han recibido una propuesta favorable, con una ayuda de hasta 300 euros por beneficiario.

La convocatoria, impulsada por el área de Movilidad y Accesibilidad Universal, recibió 126 solicitudes y cuenta con una partida presupuestaria de 45.000 euros. Las ayudas están destinadas a financiar la instalación de mamparas de seguridad y sistemas de videovigilancia en los taxis que prestan servicio en el municipio.

La medida busca reforzar la protección de los profesionales que pasan buena parte de su jornada al volante y también ofrecer mayores garantías a los pasajeros durante el servicio.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha señalado que la convocatoria responde a una necesidad concreta de un sector "esencial para el funcionamiento de la ciudad" y permite destinar recursos públicos a mejorar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios.

Por su parte, la concejala delegada del área de Taxi, Gladis de León, ha destacado que se trata de una demanda que el sector viene trasladando durante los últimos años y que está directamente relacionada con la protección de los profesionales durante la prestación del servicio.

Diez días para presentar alegaciones

La resolución publicada todavía no supone la concesión definitiva de las subvenciones. El Ayuntamiento ha abierto ahora un plazo de diez días naturales, contados desde el día siguiente a la notificación, para que los solicitantes puedan presentar alegaciones o completar la documentación que tengan pendiente.

En el caso de las solicitudes que figuran en el anexo correspondiente, los interesados podrán aportar durante este mismo periodo los certificados que falten para completar el expediente.

La situación de cada solicitud y los trámites que correspondan pueden consultarse en el Tablón de Edictos y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

La convocatoria fue aprobada por la Junta de Gobierno el pasado 25 de mayo y publicada posteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife el 1 de junio.

Con esta línea de ayudas, el Ayuntamiento pretende facilitar que los profesionales del taxi puedan incorporar medidas de protección que, además de mejorar sus condiciones de trabajo, contribuyan a reforzar la seguridad de los pasajeros que utilizan este servicio público en Santa Cruz.