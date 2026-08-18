Tenerife acoge el torneo de preparación de la selección femenina de baloncesto para el Mundial

La selección de baloncesto femenino regresa a Tenerife para afrontar uno de sus últimos ensayos antes del Mundial de Alemania. El combinado nacional disputará entre el 21 y el 23 de agosto un torneo internacional en el Pabellón Santiago Martín frente a Bélgica y Nigeria.

La cita forma parte de la gira de preparación 'Volvemos a Soñar', con la que España ultima su puesta a punto para la Copa del Mundo, que se celebrará del 4 al 13 de septiembre en Berlín. Será además un regreso especial a una isla que trae buenos recuerdos al equipo nacional.

España no disputa un Mundial desde 2018, cuando consiguió la medalla de bronce en la cita celebrada en Tenerife. Ocho años después, el combinado dirigido por Miguel Méndez vuelve a la isla antes de afrontar el reto mundialista.

Un torneo de primer nivel antes de viajar a Alemania

El torneo fue presentado este martes en Tenerife con la presencia del vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo, Lope Afonso; la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar; el seleccionador nacional, Miguel Méndez, y la jugadora internacional Elena Buenavida, entre otras autoridades.

Aguilar recordó precisamente el vínculo entre la selección y la isla desde aquel Mundial de 2018. "Tenerife fue nuestro amuleto y estoy segura de que ahora también lo será", afirmó la presidenta de la FEB.

La selección española tendrá además dos rivales exigentes para medir su nivel antes de la cita mundialista. Bélgica y Nigeria serán las encargadas de poner a prueba al equipo durante un torneo que permitirá al cuerpo técnico sacar conclusiones antes de viajar a Alemania.

Para Elisa Aguilar, enfrentarse a selecciones de este nivel resulta clave para llegar a Berlín con el ritmo competitivo necesario.

Tenerife vuelve a apostar por el deporte internacional

El torneo también refuerza la relación entre Tenerife y la Federación Española de Baloncesto. La isla mantiene desde el pasado año un acuerdo con la FEB por el que se consolidó como destino turístico oficial de los diferentes combinados nacionales.

Durante la presentación, Lope Afonso destacó la capacidad de Tenerife para acoger grandes acontecimientos deportivos y defendió el impacto que tienen este tipo de citas en la promoción de la isla. La presencia de España, Bélgica y Nigeria permitirá además que Tenerife vuelva a asociarse a una competición de máximo nivel.

Desde el área de Deportes del Cabildo, Yolanda Moliné animó a los aficionados a llenar las gradas del Santiago Martín y destacó especialmente la posibilidad de que los jóvenes de las islas puedan ver de cerca a algunas de las mejores jugadoras del baloncesto femenino.

El torneo se celebrará del 21 al 23 de agosto, apenas dos semanas antes del inicio del Mundial de Alemania. Tenerife será así una de las últimas paradas de España antes de afrontar una cita mundialista que llega ocho años después de su última participación.