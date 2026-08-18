Un incendio en el garaje de un hotel en Tenerife deja dos hombres hospitalizados

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 ha informado este lunes de un suceso ocurrido en el municipio tinerfeño de Adeje, donde las llamas afectaron a las instalaciones de un complejo turístico. En concreto, el fuego se desató a última hora de la tarde en la zona de estacionamiento de vehículos del recinto hotelero, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad de los servicios de emergencia.

Como consecuencia directa de este siniestro, dos varones de 43 y 46 años de edad resultaron heridos y tuvieron que recibir asistencia médica de urgencia. El personal del Servicio de Urgencias Canario acudió rápidamente al lugar de los hechos, situado en la conocida Avenida de España, para prestar los primeros auxilios a las víctimas, que se habían visto sorprendidas por la densa nube oscura en el interior del aparcamiento.

Ambos individuos presentaban cuadros clínicos compatibles con una intoxicación aguda por inhalación de humo de diferente consideración. Ante la sintomatología que mostraban tras la exposición a los gases tóxicos, los facultativos decidieron que era imprescindible su traslado a un centro médico, siendo derivados de urgencia al Hospital Universitario Hospiten Sur para recibir un tratamiento más exhaustivo.

Además de los dos principales afectados que requirieron hospitalización, los efectivos sanitarios tuvieron que intervenir para examinar el estado de otras dos personas que se encontraban en las inmediaciones del suceso. Afortunadamente, tras una primera valoración médica sobre el terreno, se determinó que su estado de salud no revestía gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlas a ninguna instalación clínica.

La alerta inicial se produjo sobre las 20:15 horas, momento en el que la sala operativa del 1-1-2 comenzó a coordinar el despliegue. Los efectivos desplazados trabajaron sin descanso con el objetivo de sofocar el foco del fuego y evitar su propagación hacia las áreas residenciales, garantizando de este modo la integridad física de los huéspedes y trabajadores del complejo.

Una vez extinguido el fuego, las labores de los profesionales se centraron en la ventilación exhaustiva del inmueble. Este procedimiento resulta fundamental para disipar completamente cualquier acumulación térmica o de partículas nocivas en el ambiente. La rápida actuación y la pericia de todos los recursos movilizados resultaron clave para que la situación se controlara con total eficacia y sin tener que lamentar pérdidas humanas.