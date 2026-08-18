Wizz Air elige Tenerife Norte para inaugurar su primera ruta nacional en España

Wizz Air ha elegido Tenerife para dar un nuevo paso en su expansión por España. La aerolínea de bajo coste ha comenzado a operar en el mercado doméstico español con una conexión directa entre el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y Santiago de Compostela, convirtiendo a la isla en el punto de partida de su nueva estrategia nacional.

El Cabildo de Tenerife ha valorado positivamente la llegada de la compañía, al considerar que la nueva ruta refuerza las posibilidades de conexión de la isla con la Península y, especialmente, abre una nueva vía de comunicación con Galicia.

El vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo, Lope Afonso, ha destacado que la apuesta de Wizz Air por Tenerife supone "un paso importante" para continuar fortaleciendo la conectividad aérea de la isla. A su juicio, la incorporación de nuevas rutas también contribuye a avanzar hacia un modelo turístico con una distribución territorial más equilibrada.

Más allá de los datos de pasajeros y las cifras de negocio, la nueva conexión supone una alternativa para quienes necesitan desplazarse entre Canarias y Galicia sin tener que recurrir a otras combinaciones. Residentes, empresas y visitantes disponen así de una nueva opción para viajar entre ambos territorios.

Una oportunidad para el norte de Tenerife

La llegada de Wizz Air a Tenerife Norte tiene además una especial relevancia para el norte de la isla. La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, ha señalado que la nueva ruta constituye "una excelente noticia para la conectividad de la isla, y especialmente, para el norte de Tenerife".

La responsable insular ha destacado que la incorporación de una nueva compañía y de una nueva ruta doméstica amplía las posibilidades de movilidad tanto de residentes como de visitantes y permite diversificar la conectividad de Tenerife con el mercado nacional.

La apuesta de Wizz Air también refuerza el papel de Tenerife Norte como aeropuerto estratégico para las conexiones de la isla, especialmente en un momento en el que la movilidad entre Canarias y el resto de España mantiene un peso importante para la actividad económica y turística.

Más de 3,6 millones de pasajeros en Canarias

Para Wizz Air, el estreno de esta ruta supone también un movimiento estratégico. El director de rutas de la compañía, Samuel Ferrera, ha destacado la satisfacción por comenzar a operar vuelos nacionales en España y ha situado a Tenerife como un destino clave dentro de su expansión.

La aerolínea asegura que mantiene una sólida presencia internacional en la isla y que ya ha superado los 3,6 millones de pasajeros transportados. La incorporación de Tenerife Norte a su red supone ahora un nuevo paso con el lanzamiento de su primer trayecto doméstico.

La compañía cuenta actualmente con una flota de 270 aviones Airbus A320 y A321, modelos diseñados para mejorar la eficiencia operativa y reducir el consumo de combustible.

Mientras Tenerife Norte abre esta nueva etapa para la aerolínea, Tenerife Sur continúa concentrando buena parte de su operativa internacional en Canarias. Las previsiones de Wizz Air apuntan a un crecimiento de su actividad en el archipiélago durante los próximos años, con siete rutas que conectan Tenerife con cuatro países europeos y unas expectativas de tráfico que permitirían seguir batiendo sus registros de pasajeros.

La nueva conexión con Santiago de Compostela añade así una pieza más al mapa aéreo de Tenerife y abre una alternativa directa entre el norte de la isla y Galicia, al tiempo que refuerza la apuesta de Wizz Air por Canarias.