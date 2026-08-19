Destruyen las casas contenedor de los afectados por el volcán de La Palma para evitar que acaben en manos de okupas

Han pasado cuatro años desde que el volcán Tajogaite arrasara parte de La Palma. Hoy la colada está fría, pero el drama continúa activo. Los vecinos ya no huyen de la lava, sino de la burocracia y el abandono institucional. Cientos de familias permanecen en barracones provisionales, mientras enfrentan una amenaza que el Estado tolera, la okupación.



El castigo a la propiedad privada

El principal problema habitacional en Canarias no es la falta de espacio, sino la restricción artificial de la oferta. El Gobierno prohíbe construir, asfixiando a quienes intentan recuperar su patrimonio con esfuerzo propio y condenándolos a depender de soluciones estatales que nunca llegan.

A la inseguridad jurídica de la reconstrucción se suma la delincuencia. Los poblados provisionales de Los Llanos de Aridane requieren ahora vigilancia policial constante. La Guardia Civil ya ha tenido que intervenir para evitar el asalto a las viviendas-contenedor.

Ante esta indefensión, la solución adoptada roza el absurdo económico, destruir el capital. A medida que algunas familias logran salir de los barracones, las autoridades desmantelan estas infraestructuras preventivamente. Como las instituciones son incapaces de garantizar la propiedad y expulsar al infractor con celeridad, resulta más práctico arruinar la vivienda que dejarla en pie. Es la claudicación total del Estado de Derecho.

Distorsiones y picaresca

La intervención pública genera siempre incentivos perversos. El propio Ayuntamiento de Los Llanos ha detectado casos de subarriendo irregular. Titulares de contenedores que ya disponen de otra alternativa habitacional los mantienen cerrados o lucran con ellos en la sombra, bloqueando el acceso a quienes realmente los necesitan. Cuando el mercado no asigna los recursos y lo hace el poder político, surgen estas anomalías que acaban perjudicando a los más vulnerables.

La sociedad civil funciona; el Estado, no

Frente a la ineficacia de la Administración, que mantiene paralizada una transferencia de 200 millones de euros, la verdadera red de seguridad ha sido la sociedad civil. Los vecinos afectados constatan una realidad para el sector público, las organizaciones no gubernamentales actúan con mayor rapidez y precisión. La acción voluntaria resuelve los problemas diarios que la maquinaria burocrática es incapaz de gestionar.

El mensaje que proyecta La Palma al resto de España es desolador. Defender el patrimonio sale caro y, ante el fracaso institucional, la única salida parece ser resignarse a ver cómo los recursos se convierten en chatarra.