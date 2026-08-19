El Consejo Escolar exige más millones al Gobierno sin proponer mejoras de eficiencia

El Consejo Escolar de Canarias ha presentado su informe para el curso 2026-27. El documento, de 128 páginas, repite la exigencia histórica del sector, inyectar más fondos públicos. La reclamación pasa por destinar el 5% del PIB regional a Educación, sugiriendo incluso alcanzar el 5,5% para compensar supuestos déficits pasados, sin plantear medidas que evalúen la eficiencia del gasto actual.

Más allá de los grandes números, el texto destila un rechazo claro a la iniciativa privada. El Consejo celebra el aumento de plazas de 0 a 3 años, pero exige a la Consejería que frene cualquier apoyo sostenido a las escuelas infantiles privadas. Reclaman que la financiación de estas plazas sea un recurso "excepcional", impidiendo que se consolide el modelo de conciertos educativos. En la práctica, esto restringe la libertad de elección de los padres canarios, obligándolos a depender de una red pública que, especialmente en las zonas rurales, no da abasto.

Burocracia frente a resultados

Mientras el debate institucional se centra en exigir un mayor porcentaje del PIB, las aulas reales enfrentan problemas de gestión. Los profesores y orientadores lidian a diario con alumnos con necesidades especiales (NEAE), pero la respuesta administrativa es el exceso de burocracia.

El propio informe admite carencias organizativas graves:

Proyectos fantasma: el 40% de las iniciativas previstas terminan antes de que suene el timbre de inicio de curso.

Falta de continuidad: objetivos estratégicos, como la integración o la innovación en Formación Profesional, se quedan sin contenido a mitad de año.

Asfixia docente: los profesionales pierden horas rellenando informes en lugar de atender a los menores.

Detrás de los despachos, las familias sufren la falta de plazas para conciliar. Madres y padres esperan soluciones inmediatas, pero la hoja de ruta propuesta prefiere engordar la maquinaria pública y asfixiar la alternativa privada, marginando a quienes podrían aliviar la demanda educativa de manera ágil y eficiente.