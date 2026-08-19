El PP pone el foco en la falta de agentes mientras Las Palmas encadena problemas de tráfico

El Partido Popular ha vuelto a poner el foco en la falta de agentes para gestionar los problemas de tráfico de Las Palmas de Gran Canaria y responsabiliza al Gobierno municipal de Carolina Darias de no disponer de suficientes efectivos en la calle cuando se producen situaciones de especial congestión.

La crítica llega en un verano especialmente complicado para la movilidad de la capital. A comienzos de agosto, el cierre de la Circunvalación por las obras del viaducto del Guiniguada obligó a desviar hacia la Avenida Marítima y otras vías de la ciudad buena parte de un tráfico estimado en unos 130.000 vehículos diarios, provocando importantes retenciones.

Regular el tráfico es una de sus funciones principales

La presencia de efectivos no es una cuestión secundaria en estos episodios. El propio Ayuntamiento establece que la Unidad de Tráfico de la Policía Local tiene entre sus principales cometidos ordenar y dirigir la circulación en las vías municipales.

Los Agentes de Movilidad están destinados específicamente a la ordenación y señalización del tráfico. La información oficial del cuerpo señala que su presencia resulta especialmente necesaria en las entradas de la ciudad durante las horas punta y en lugares afectados por accidentes, obras o averías que generen retenciones.

Es precisamente en ese punto donde el PP centra su crítica. Los populares sostienen que los problemas circulatorios no pueden atribuirse únicamente a las obras o al elevado número de vehículos, sino también a la capacidad municipal para desplegar efectivos en los cruces y vías más conflictivos.

El Ayuntamiento asegura haber reforzado los cuerpos

La situación contrasta con las medidas anunciadas durante los últimos meses por el propio Consistorio. En febrero, el Ayuntamiento señaló que había incorporado 45 nuevos policías locales en periodo de prácticas y que estaba en marcha una convocatoria para otras 57 plazas.

También se estabilizaron 40 Agentes de Movilidad en septiembre de 2025 y desde enero de este año está vigente una nueva organización horaria de ambos cuerpos para el periodo 2026-2029. El Ayuntamiento defendió precisamente que esta reorganización permitiría reforzar la presencia de efectivos en los momentos de mayor demanda y en las horas punta.

El PP, sin embargo, lleva meses denunciando que las incorporaciones no compensan la pérdida de efectivos de los últimos años. En marzo situaba la plantilla de Policía Local en torno a 400 agentes, frente a los 612 que, según los populares, había en 2008. Se trata de cifras aportadas por el partido de la oposición.

La cuestión está en cuántos llegan a la calle

Las Palmas cuenta, por tanto, con nuevos procesos de incorporación y con una organización horaria diseñada oficialmente para aumentar la capacidad de respuesta. Al mismo tiempo, las críticas por la escasa presencia de efectivos vuelven a aparecer cuando la circulación se complica.

El debate no pasa únicamente por conocer cuántos policías y agentes figuran en plantilla, sino por saber cuántos pueden desplegarse en los puntos críticos cuando una obra, un accidente o un aumento extraordinario del tráfico tensiona la ciudad.

Y ese es precisamente el problema que el PP vuelve a colocar sobre la mesa: si Las Palmas continúa sufriendo episodios de congestión sin suficientes agentes regulando las vías, el refuerzo anunciado por el Ayuntamiento tendrá que medirse también por su presencia efectiva en la calle.