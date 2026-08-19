El último pelotazo del PSOE de Adeje que dejará sin opciones reales para alquilar

Este 15 de agosto, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicaba el último movimiento del Ayuntamiento de Adeje. Su alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, quien lleva en el poder ininterrumpido desde 1987, ha dado luz verde a una nueva operación urbanística, más de 300 viviendas que sumarán cerca de mil nuevos residentes a un municipio que ya vive al límite de su capacidad.

Publicar en pleno puente estival reduce el ruido y hace que no exista el debate. El documento otorga 45 días para presentar alegaciones, pero la trampa está en que la mitad del plazo transcurre con los despachos cerrados y las familias de vacaciones. No estamos ante un foco mediático como el de Cuna del Alma, pero el impacto en el sur de Tenerife es profundo y estructural.

La normativa impone que el 40 % de esta promoción se destine a vivienda protegida. El socialismo vende esta cuota como un triunfo social. Pero es que realmente esto es una condena directa para la clase media trabajadora de la isla.

¿Cómo funciona la medida?

Cuando el Boletín impone por decreto que casi la mitad de un proyecto debe comercializarse a un precio intervenido, el promotor no absorbe la pérdida de rentabilidad, si no, no invertiría. La factura se traslada. El coste de ese 40 % regulado se compensa encareciendo de forma artificial el 60 % de renta libre. El resultado es que las casas de mercado libre se vuelven inalcanzables para el ciudadano medio, que acaba expulsado de su propio municipio o forzado a firmar hipotecas asfixiantes. Mientras a su vez, tiene que pagar la casa a quien cobra menos, rompiendo la meritocracia que pueda existir y desincentivando el trabajo en favor de la subvención.

4 décadas de socialismo y seguimos creando cuellos de botella

Este modelo no alivia la escasez inmobiliaria, la fragmenta. Genera una escasez provocada en el mercado libre y crea un cuello de botella en el lado intervenido, donde el acceso a la vivienda deja de depender del esfuerzo personal para depender de un sorteo, una lista de espera o un despacho oficial. Quien entrega la llave, se asegura el rédito político. Cuatro décadas de mandato en Adeje no se sostienen únicamente con inercia, sino controlando los hilos del urbanismo y la necesidad de los vecinos.

Adeje es el motor económico del Sur, pero no soporta más intervencionismo socialista. Imponer cuotas en festivos no soluciona el drama de la vivienda en Canarias. Solo genera un mercado intervenido donde unos pocos entran por sorteo y la mayoría paga el sobrecoste de una política diseñada para perpetuar el poder.