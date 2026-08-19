Fuerteventura inicia una reforma de casi 3 millones para modernizar el Complejo Ambiental de Zurita

Las obras de renovación del Complejo Ambiental de Zurita ya están en marcha en Fuerteventura con una inversión cercana a los 3 millones de euros. La actuación busca adaptar unas instalaciones que gestionan los residuos generados en la isla al volumen que reciben actualmente.

El proyecto había salido a licitación el pasado 1 de abril y fue adjudicado por el Cabildo de Fuerteventura a comienzos de junio. Con el inicio de los trabajos comienza ahora una intervención que dispone de un plazo previsto de ocho meses.

De las canalizaciones al pavimento

La reforma contempla la mejora de las redes eléctricas y de telecomunicaciones, además de una actuación más amplia sobre la urbanización del complejo.

Entre los trabajos previstos se encuentran la renovación del pavimento tanto en el bulevar de acceso como en el interior de Zurita, la ampliación de aceras y zonas de aparcamiento y la sustitución del vallado existente, que presentaba signos de deterioro.

También se instalará un alumbrado público más eficiente y se reforzará la red general de abastecimiento de agua necesaria para el funcionamiento de las instalaciones.

Más protección frente a incendios

Uno de los puntos de la intervención se centra en mejorar la respuesta ante posibles incendios. Para ello está prevista una nueva red de hidrantes y un depósito destinado a reforzar las medidas preventivas del complejo.

La renovación forma parte del Plan Insular de Residuos y se integra en una planificación de más de 40 millones de euros destinada a distintas actuaciones para mejorar la gestión y el tratamiento de los residuos en Fuerteventura.

Ocho meses para completar la renovación

El inicio de las obras convierte en ejecución un proyecto que durante los últimos meses había pasado por las fases de licitación y adjudicación. Zurita afronta ahora una reforma que afecta tanto a sus servicios básicos como a la seguridad y urbanización del recinto.

Con un plazo previsto de ocho meses, el siguiente punto será comprobar si la actuación mantiene el calendario establecido y permite adaptar el complejo a las necesidades actuales de gestión de residuos de Fuerteventura.