Guanarteme tendrá semáforos acústicos y nuevos pasos accesibles en más de 30 calles

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado las obras para eliminar barreras arquitectónicas en más de 30 calles y puntos estratégicos de Guanarteme, con el objetivo de crear un recorrido peatonal continuo entre la avenida José Sánchez Peñate y Olof Palme.

El proyecto salió a licitación el pasado 4 de mayo con un presupuesto base de 596.946,60 euros y financiación procedente del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los Ayuntamientos.

Un recorrido entre centros de salud y colegios

La actuación busca conectar mediante un itinerario accesible algunos de los principales servicios públicos del entorno. El recorrido alcanzará los centros de salud de Guanarteme y Alcaravaneras, los colegios Fernando Guanarteme y Mesa y López y los institutos El Rincón y Mesa y López.

Las intervenciones llegarán a vías como Fernando Guanarteme, José Mesa y López, Industrial José Sánchez Peñate y Olof Palme. También se actuará en Numancia, Pavía, Secretario Padilla, Castillejos, Simancas, Cayetana Manrique, Daoiz, Pizarro y Costa Rica, entre otras calles del barrio.

Semáforos acústicos y pavimento táctil

Las obras no se limitarán al rebaje de aceras. El proyecto contempla la adaptación de cruces y vados, la creación de nuevos pasos peatonales y mejoras en las paradas de guaguas.

También se instalará pavimento podotáctil con diferentes colores para orientar a las personas con discapacidad visual. El amarillo servirá para marcar el recorrido hasta los cruces, mientras que el azul permitirá identificar las paradas de guaguas.

Los trabajos incluyen además semáforos con avisadores acústicos, señalización de escalones en zonas con desnivel y la reorganización de elementos como papeleras y báculos para aumentar el espacio disponible para los peatones.

Más espacio para personas con movilidad reducida

El proyecto prevé igualmente aumentar las plazas reservadas para personas con movilidad reducida, con una proporción mínima de una por cada 40 plazas de aparcamiento existentes.

La adjudicación permite ahora avanzar hacia la ejecución de una actuación planteada para conectar distintos puntos de Guanarteme mediante un recorrido accesible. El cambio no estará solo en los nuevos pasos o semáforos, sino en conseguir que colegios, institutos y centros de salud puedan alcanzarse mediante un itinerario continuo sin las barreras que todavía existen en el barrio.