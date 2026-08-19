La MetroGuagua debía estar en marcha en 2021 y cinco años después sigue atrapada entre obras y contratos

La MetroGuagua fue presentada como uno de los grandes proyectos para transformar la movilidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las primeras obras comenzaron en junio de 2017 y el Ayuntamiento situaba entonces su puesta en marcha en 2021. Cinco años después de aquella fecha prevista, la línea de alta capacidad continúa sin entrar en servicio.

El propio estado oficial del proyecto muestra todavía una infraestructura incompleta. Mientras varios tramos están terminados, la estación de Hoya de la Plata, Vega de San José, el paso inferior de Santa Catalina y el tramo del Istmo siguen en ejecución, mientras que Vegueta-Frente Marítimo y Rafael Cabrera-San Telmo permanecen en fase de proyecto.

Una gestión repartida bajo responsabilidad municipal

La MetroGuagua no depende del Cabildo de Gran Canaria como servicio insular. El proyecto está encabezado por Guaguas Municipales, empresa íntegramente propiedad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que reconoce oficialmente que lidera su desarrollo en colaboración con las áreas municipales vinculadas al urbanismo.

Desde abril de 2026, la presidencia de Guaguas Municipales corresponde al concejal Pedro Quevedo, mientras que Miguel Ángel Rodríguez continúa como director general de la compañía. La ejecución de determinadas actuaciones urbanísticas también ha pasado por el Ayuntamiento y por Geursa, lo que convierte la MetroGuagua en un proyecto con distintos responsables técnicos y administrativos, pero bajo el paraguas municipal.

Los retrasos no tienen una única causa

Parte de los problemas están documentados y son de carácter técnico. Uno de los casos más significativos es el paso inferior de Santa Catalina. Guaguas Municipales decidió en agosto de 2024 resolver el contrato de las obras al comprobar que no podían ejecutarse en los términos inicialmente previstos.

Entre las causas aparecieron cambios necesarios en la estructura del falso túnel, problemas relacionados con el nivel freático y servicios urbanos cuya situación real no coincidía con la información disponible inicialmente. La modificación necesaria habría elevado el presupuesto por encima del 50% del precio adjudicado.

Otro punto conflictivo ha sido Hoya de la Plata. El Ayuntamiento tuvo que actualizar nuevamente el proyecto después de resolver el anterior contrato, cuya adjudicataria había ejecutado solo un 5% de los trabajos cuando concluyó el plazo previsto de 17 meses.

A los problemas técnicos se añaden los administrativos. El pasado mayo, el Gobierno de Canarias reclamó al Ayuntamiento la devolución de un millón de euros concedido en 2023 para actuaciones relacionadas con la MetroGuagua después de que los trabajos no se ejecutaran dentro del plazo establecido. La devolución lleva aparejados además intereses de demora.

¿Falta de gestión o una obra especialmente compleja?

Reducir todos los retrasos a una única causa sería difícil. El proyecto se ha encontrado con problemas del subsuelo, servicios urbanos no previstos, trámites ambientales, contratos resueltos y nuevas licitaciones. Son obstáculos reales que ayudan a explicar parte de las demoras.

Pero la acumulación de incidencias también abre la cuestión sobre la planificación y la gestión. La MetroGuagua debía funcionar en 2021 y en 2026 todavía conserva actuaciones esenciales en ejecución o incluso en fase de proyecto. A ello se suman contratos fallidos y subvenciones que no han podido aprovecharse dentro de los plazos previstos.

La propia alcaldesa, Carolina Darias, reconoció en 2025 que el proyecto "se ha demorado más de la cuenta", aunque descartó paralizarlo y defendió que se trata de la principal infraestructura de movilidad sostenible de la ciudad.

El modelo puede funcionar aunque la obra llegue tarde

El retraso del proyecto no significa necesariamente que el concepto de MetroGuagua sea ineficaz. La línea utiliza un modelo Bus Rapid Transit (BRT) basado en carriles reservados, prioridad semafórica, embarque ágil y circulación preferente para evitar que las guaguas queden atrapadas en la congestión habitual.

Estos elementos forman parte de los estándares internacionales de los sistemas BRT. El Institute for Transportation and Development Policy señala que los carriles exclusivos, las paradas adaptadas y la prioridad en los cruces permiten reducir tiempos de viaje y retrasos cuando el sistema está correctamente diseñado.

Por tanto, la eficacia del sistema de transporte todavía no puede medirse en Las Palmas, porque la MetroGuagua no ha comenzado a prestar servicio. Lo que sí puede evaluarse, después de nueve años desde el inicio de las obras, es la eficacia de su implantación.

La paradoja es difícil de ignorar. La MetroGuagua fue diseñada precisamente para reducir los tiempos de espera y agilizar los desplazamientos en la capital. Sin embargo, cinco años después de la fecha anunciada para su puesta en marcha, el proyecto todavía espera poder hacer su primer recorrido completo con pasajeros.