Las Palmas llevará la puerta del Mercado de Vegueta a la Romería del Pino

Las Palmas de Gran Canaria llevará este año hasta Teror uno de los símbolos de su casco histórico. La puerta del Mercado de Vegueta será la protagonista de la carreta con la que la capital participará en la Romería-Ofrenda del Pino.

La cita tendrá lugar el próximo 7 de septiembre, cuando los municipios de Gran Canaria vuelvan a reunirse en Teror para participar en la 74.ª edición de una romería que se celebra desde 1952.

Vegueta como imagen de la capital

La elección pone el foco en uno de los espacios históricos de Las Palmas de Gran Canaria. El Mercado de Vegueta, situado en la calle Mendizábal, es el mercado de abastos más antiguo de la ciudad y mantiene actualmente 82 puestos.

Su puerta se convertirá así en el elemento representativo de la capital durante una jornada en la que cada municipio lleva hasta Teror una carreta vinculada a su identidad, sus tradiciones y los productos de la tierra.

La propuesta cambia nuevamente la imagen elegida por Las Palmas para presentarse ante la Virgen del Pino. En 2024, la carreta estuvo presidida por una réplica del escudo de la ciudad inspirado en el diseño de Néstor Martín-Fernández de la Torre.

Un año después, el Ayuntamiento apostó por la propuesta "El camino eres tú", acompañada por cestas de frutas, composiciones vegetales y elementos tradicionales canarios.

Las Palmas cerrará la romería

La representación capitalina tendrá además una posición particular este año. El sorteo celebrado el pasado 3 de junio determinó que Las Palmas de Gran Canaria desfilará en la posición 22, la última de la comitiva.

Teror abrirá el recorrido como municipio anfitrión, seguido por el Cabildo de Gran Canaria. Después pasarán el resto de municipios hasta llegar a Valsequillo y, finalmente, Las Palmas de Gran Canaria.

La capital cerrará así la Romería-Ofrenda de 2026 llevando como imagen central un elemento ligado directamente al origen histórico de la ciudad. Después del escudo municipal y de "El camino eres tú", este año será Vegueta la que llegue hasta Teror a través de una de las puertas más reconocibles de su mercado.